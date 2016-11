Canciller tico se queja del trato de La Prensa a diputados

Aprovecharon “para hacer mofa” de diputados de Costa Rica, afirma

Por Natasha Cambronero

La Nación

San José.

Para el canciller Manuel González, el viaje de 12 diputados a Nicaragua, este fin de semana, fue utilizado por la prensa de ese país “para hacer mofa” de los costarricenses.

González insistió en que la visita a Managua no debió darse, confirmó que no solo era innecesaria, sino también inconveniente, dado que las relaciones bilaterales entre los dos Estados son frías, desde hace ya, varios años.

“Algunas manifestaciones, algunos gestos y algunos actos relacionados con esta visita inclusive fueron utilizados por la prensa nicaragüense para hacer mofa de estos visitantes”, dijo el jerarca de las Relaciones Exteriores del país en un audio de casi cuatro minutos que envió su encargada de prensa.

Por ejemplo, en su edición digital, el periódico nicaragüense La Prensa calificó de “turismo parlamentario” el accionar de los legisladores ticos en ese país.

Ese medio fotografió al diputado del Movimiento Libertario y vicepresidente del Congreso, José Antonio Alfaro, a su llegada al mercado de artesanías de Masaya junto a miembros de la delegación costarricense.

Incluso, en otra de las fotografías se observa a un funcionario de la Asamblea Nacional de Nicaragua sosteniendo tres botellas de licor.

González agregó que algunas declaraciones emitidas por los legisladores costarricenses en Managua son perjudiciales para Costa Rica.

“Hicieron manifestaciones orales que también han sido sacadas aparentemente de contexto, pero que son perjudiciales para los intereses del país, inclusive se firmó una declaración conjunta, cuyo contenido está siendo precisado y estudiado por la Cancillería”.

“Si bien es cierto, los señores diputados pueden viajar a donde ellos quieran y no requieren del consentimiento de la Cancillería y respetamos profundamente la división de poderes, no podemos dejar de manifestar la inconveniencia de este viaje en el contexto de una relación que tiene sus dificultades, que han sido debidamente señaladas desde hace mucho tiempo, donde no hay un genuino interés de parte de Nicaragua por mejorar esas relaciones”, agregó el canciller tico.

La delegación costarricense, además de Alfaro, estuvo integrada por Aracelly Segura, Michael Arce, Danny Hayling y Olivier Jiménez del Partido Liberación Nacional (PLN); Laura Garro, Emilia Molina, Marvin Atencio y Javier Cambronero del Partido Acción Ciudadana (PAC); Jorge Arguedas y José Ramírez del Frente Amplio; y la independiente Carmen Quesada.

Guatemala en vigilancia por aumento de lluvias por Otto

Las autoridades de Guatemala se mantienen en vigilancia por la tormenta tropical Otto, que se encuentra en el Caribe centroamericano y que podría provocar un incremento de las lluvias durante esta semana en el país.

Así lo informó en un comunicado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), después de conocer que este fenómeno se encuentra a 505 kilómetros de Bluefields, en Nicaragua, con vientos máximos sostenidos de 50 kilómetros por hora.

La tormenta se encuentra semiestacionaria entre Costa Rica y Nicaragua, motivo por el que los dos países decretaron la alerta amarilla, así como Panamá.

La Conred mantiene en Guatemala la alerta amarilla institucional, declarada desde que inició la época de lluvias el pasado mes de abril, y recordó a la población que la temporada de huracanes continúa hasta el próximo 30 de noviembre, por lo que otros fenómenos se podrían acercar al país.

Desde el inicio de la temporada de lluvias en Guatemala, el pasado abril, han perdido la vida unas 13 personas a consecuencia de los deslizamientos y otras 13 resultaron heridas.