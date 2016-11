Otto se adelanta y se convierte en huracán

*Tormenta tropical Otto desarrolla vientos hasta de 95 kilómetros por hora

*Reporteo del Centro Nacional de Huracanes de EE. UU., con sede en Miami

*Meteorólogos cambian pronóstico: Otto se convertirá en huracán a partir de este martes

Miami/San José

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, cambió de pronóstico y anunció que la tormenta tropical Otto se convertirá en huracán “este martes o en la noche del martes”, y no el miércoles, tal y como anunció en la mañana de este lunes.

Llamado persigue encaminar acciones si llegara a ser necesaria evacuación general, autoridades también confirman interrupción de lecciones en 107 centros educativos

El reporte emitido a las 8 p. m. (10 p. m. hora de Miami) indica que el fenómeno se encuentra estacionado a 440 km de Limón y a 525 km de Bluefields, Nicaragua, población en la cual podría tocar tierra una vez que avance. Sin embargo, el Centro de Huracanes no indica cuándo podría darse esta situación, solo dice que “se podría dar un fortalecimiento en las próximas 48 horas”.

Otto ha aumentado la intensidad de sus vientos hasta los 95 km/h y una vez que supere los 117 km/h, es que se catalogaría como huracán, lo cual ocurriría en el transcurso de este martes.

En tanto, el Gobierno de Costa Rica llamó la tarde de este lunes a una evacuación voluntaria de la población localizada en la vertiente del Caribe afectada por las fuertes lluvias y amenazada por la inminente llegada del huracán.

“Quienes tenga la posibilidad de evacuar voluntariamente sería muy bueno que puedan hacerlo. Conviene porque estamos en un momento donde los ríos están llenos, las carreteras afectadas. No tenemos posibilidad de movilizarnos en helicópteros por el estado del tiempo”, expresó el presidente Luis Guillermo Solís, en conferencia de prensa desde la Sede la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

El mandatario agregó que el llamado es para comunidades desde la zona de Barra del Colorado hasta Moín, lo cual abarca poblaciones como Tortuguero, Parismina, Doce Millas, Playa Bonita y Limón.



Según Solís, las autoridades tomarán previsiones para que esa salida no se traduzca en actos de vandalismo en propiedades vacías.“Cualquier cosa que nos acerque a un proceso de evacuación gradual, es bienvenido” manifestó Solís, quien centró su llamado en disminuir cuanto sea posible la presencia de grandes grupos familiares bajo el mismo techo.El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), pronosticó que la evolución del ciclón estaba prevista para ocurrir el jueves; sin embargo, en la actualización que realizó la tarde de este lunes vaticinó que el huracán se formará el miércoles a la 1 p. m. Esta noche de lunes, varió otra vez ese pronóstico lo adelantó para el martes.El llamado también viene con la confirmación por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) de un cese de lecciones en escuelas y colegios, hasta el próximo lunes, de varias zonas donde impactaría el eventual huracán. Esto supone el cierre de 107 centros educativos en Limón, Sarapiquí e incluso zonas de Cartago.Werner Stolz, jefe de pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), explicó que Otto ya se está moviendo de forma muy lenta y está semiestacionario, debido a que un empuje frío que afecta el país impide que se mueva a mayor velocidad.Para este martes se espera que termine el empuje frío y Otto empiece su recorrido, hasta tocar tierra cerca de Bluefields, en la costa Caribe de Nicaragua.Una vez que toque tierra perdería fuerza y se convertiría en una depresión tropical.Posible impacto. Gabriela Chinchilla, meteoróloga del IMN, detalló que el día en que Otto se convierta en huracán, se esperan lluvias con acumulados de 100 litros por metro cuadrado en el Caribe y la zona norte.La otra zona afectada sería la zona sur, donde los acumulados de lluvia rondarían entre los 60 y 120 litros por metro cuadrado.Mientras, para el Valle Central, se espera un pronóstico de nubosidad y lluvias intermitentes con acumulados de entre 25 y 50 litros por metro cuadrado.En cuanto a las velocidades del viento, se estima que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.