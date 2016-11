Agenda 22 de noviembre 2016

8:30 a.m. – 2:00 p.m. La Cámara de industrias de Nicaragua, el Consejo de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio invitan a la prensa al foro “Innovación y competitividad empresarial con enfoque de género”. Lugar: Cámara de Industrias de Nicaragua.

9:00 a.m. La Embajada de Canadá y unirse invitan a la prensa a conferencia de prensa para informar sobre el taller de Sensibilización y Promoción de Prácticas Sostenibles en Responsabilidad Social Empresarial, RSE. Lugar: Centro de Convenciones Crowne Plaza, Salón La Vista- A.

9:00 a.m. Acto Inaugural de la quinta fase de capacitación para conformar el inventario del universo normativo del país, en el XML Legislativo con esquema Akoma Ntoso. Lugar: Edificio General Benjamín Zeledón.

9:30 a.m. El Comité de Educación de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, celebra el 17 aniversario del programa Apadrinamiento/Amadrinamiento de Centros Escolares y la 13ª. Feria Escolar Empresarial. Lugar: MultiCentro Las Américas.

9:30 a.m. La Cruz Roja Nicaragüense invita a la prensa a la entrega de donativo que Visión Mundial hará a la Cruz Roja Nicaragüense. El donativo consiste en casas de campañas, botiquín y mochilas. Lugar: Salón Héroes de Solidaridad de Cruz Roja Nicaragüense, Reparto Belmonte Km 7, carretera sur.

9:30 a.m. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional prosigue dictamen de la iniciativa de ley Anual de Presupuesto General de la República 2017. Lugar: Salón Sacuanjoche, Edificio de Comisiones Parlamentarias.

10:00 a.m. Conferencia de prensa sobre los desafíos de la educación veterinaria en Nicaragua. Lugar: Sala de Maestría S-202 de UCC.

2:00 p.m. La Comisión de Salud y Seguridad Social de la Asamblea Nacional dictamina la iniciativa de ley creadora de la Orden Medalla en Oro “Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa a la excelencia médica”. Lugar: Oficina No. 6, Edificio de Comisiones Parlamentarias

2:00 p.m. Feria ExpoEdugrafías en la que se presentará a los equipos ganadores del concurso “Edugrafías”. Lugar: Hotel Mansión Teodolinda.

6:30 p.m. La Embajada de Alemania y la Alianza Francesa presenta la película “Das Leben der Anderen” (“La vida de los otros”). Lugar: Teatro Bernard-Marie Koltès de la Alianza Francesa.