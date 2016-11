Preocupantes hallazgos sobre el turismo en el país

BCN presenta “Revista de Economía y Finanzas”

Por Julio Pérez

Trinchera de la Noticia

El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, presidió el acto de presentación del tercer volumen de la “Revista de Economía y Finanzas”, que en esta edición incluye cinco investigaciones desarrolladas por funcionarios de la institución. “esta publicación promueve el intercambio de conocimiento en temas relacionados con las ciencias económicas”, señaló el titular del BCN.

Explicó que el presente volumen de la Revista Economía y Finanzas contiene cinco investigaciones en temas variados como la intermediación financiera, el crecimiento del crédito, el turismo, la productividad y la informalidad.

A la actividad asistieron funcionarios del sector público, estudiantes de la carrera de ingeniería en economía y negocios de la Universidad de Ingeniería.

Turista extranjero gastó poco en Nicaragua

Muy interesante fue el estudio “Gastos y percepciones de turismo sobre Nicaragua como destino turístico”, elaborado por Adolfo Díaz Galindo, investigación que tuvo como resultado que el gasto promedio del turista extranjero promedia entre 40 y 42 dólares diarios, considerada bajo por algunas organizaciones y asociaciones turísticas.

La muestra de investigación cubrió un conglomerado de 33 mil turistas para el gasto y perfil. Para el asunto de percepción su cubrieron 5 mil 700 turistas. Según los resultados, el turista de gasto mayor constituye el 12.7% y gastan en promedio $179 dólares diarios; el turista de gasto medio es el 4.3% con un promedio de $67.5 dólares. Los turistas de menor gasto son el 83% con un gasto de $32 dólares por día.

Nicaragua, un país barato

El 65% de los turistas extranjeros permanecen menos de siete días; el 56% son centroamericanos, el 62% son menores de 30 años, el 65.7 vienen por vía terrestre y el 70.9 tienen educación superior. Su visita es impulsada por motivos de vacaciones, los que gastan menos vienen de Centroamérica (31 dólares), los que gastan más son norteamericanos (más de 53 dólares). El monto global da 41.8 dólares de gasto diario. Esto coloca a Nicaragua como uno de los países más baratos y algunos estudiosos internacionales el tema lo colocan junto con Guatemala, señaló el investigador.

No lo gastan todo

Según el estudio, el extranjero al salir de Nicaragua lleva consigo y regresa a su país con $157 dólares en el bolsillo. Un 27% dijo que esa cantidad estaba dispuesta a gastarla aún en Nicaragua. Un 22% dijo que el sobrante que no gasta se debe a que en el país todo es muy barato; un 8.8% lo atribuyó al hecho de que el horario del comercio es muy restringido; el 22.4% señaló que no encontró sitio de interés; el 4.7% no encontró productos de interés y el 42% no quiso porque razón llevaban dinero de regreso, pero que estaban dispuesto a gastarlo en el país.

Percepción ¡mala! de Nicaragua

Algunos de los turistas extranjeros tuvieron una percepción “¡mala!” de Nicaragua. Uno de los factores de esa percepción son los pésimos y malos servicios higiénicos; los malos servicios de migración y aduanas; los malos servicios de la información turística.

Respecto a los destinos turísticos, dijeron que no le interesa el Río San Juan y las islas del atlántico. Al investigador llamó esto la atención porque eso son unos de los destinos más promocionados por Nicaragua. Lo que sí interesa al turista son las ciudades por su historia, tradición y religiosidad. Las playas destacan como muy importante. Dijeron que los hospedajes tienen escasos wi-fi.

“De esto podemos concluir que Nicaragua puede aumentar el gasto de los turistas promoviendo sitios de interés y mejorando la calidad del servicio y artículos, así el turista no se llevaría de regreso el monto que estaba dispuesto a gastar. A pesar que los que gastan más están fuera de Centroamérica, la mayoría de los turistas vienen de la región y hay que seguirlos promoviendo y por último Nicaragua debe atraer a esa clase de turistas que crece 7% cada año y aumentar su estadía de 5 a 12 días”, recomendó el investigador.