Análisis al presupuesto de la república 2017

*Francisco Aguirre Sacasa pondera pro y contras del proyecto ahora en manos de la comisión económica de la Asamblea Nacional

*¿Sirve o no esta herramienta para combatir la pobreza?

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

La comisión económica de la Asamblea Nacional aprobó esta semana un dictamen unánime del proyecto de presupuesto de la república del 2017, previsto a ser aprobado el próximo tres de diciembre.

Esta herramienta de la política económica del gobierno ha recibido fuertes críticas y por ello hemos entrevistado al excanciller liberal Francisco Aguirre Sacasa, quien trabajó en el dictamen de los presupuestos de 2002 hasta 2007.

LT: En los próximos días, se anticipa que la Asamblea Nacional aprobará el Presupuesto General de la República (PGR). Como ex funcionario del Banco Mundial y ex presidente de la Comisión Económica, ¿cómo ve el PGR?

FAS: Primero, considero que el PGR se fundamenta en un programa económico y financiero (PEF) realista y congruente con la realidad económica mundial. Por ejemplo, el PEF reconoce que el crecimiento mundial será volátil y bajo en 2017 y asume un precio promedio de US$57 por barril de petróleo. Y esta cifra no la inventó nuestro equipo económico. Fue generada por los expertos del Fondo Monetario. Y con un precio que anda por los US$46 por barril ahora, me parece realista y hasta conservadora. O sea que por el lado del marco global, el PEF y el PGR, tiene un fundamento sólido.

Segundo, este PGR es el decimo primero consecutivo prudente y responsable sometido al plenario por el gobierno del comandante Ortega. Prevé un déficit fiscal de 0.9% del PIB. Este porcentaje es modesto y equivale a tan sólo US$25 millones. En comparación, el déficit norteamericano este año se calcula en 3,2% del PIB, más de tres veces mayor. Por otro lado, nuestro PGR proyecta que nuestras reservas serán igual a US$2,7 mil millones del dólares. Esto es equivalente a cinco meses de importaciones, un nivel robusto, y muy por encima del mínimo aceptable.

O sea que basado en estos indicadores macroeconómicos, lo considero sano, bueno.

LT: ¿Hay otros indicadores que sustentan su valoración positiva?

FAS: Por supuesto. Cuando yo trabajaba en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, me fijaba mucho en el peso tributario y en el tamaño del gobierno. Esto porque impuestos altos y un gobierno sobredimensionado le restan incentivos y espacio al sector privado, el motor más eficiente y dinámico de cualquier economía sólida. En este sentido, la carga impositiva en nuestro país en 2017 será sólo 16% del PIB, un nivel saludable. El próximo año los gastos del gobierno, 19% del PIB, también tendrán un nivel bueno. En Estados Unidos, el gobierno federal tiene gastos ligeramente superiores a los nuestros como porcentaje del PIB. Pero si se suman a los gastos federales los de los estados y autoridades locales, estos son mucho mayor que los nuestros: 35%.

LT: Una preocupación de algunos es el nivel de endeudamiento público. ¿Cómo está este?

FAS: Nuestra deuda pública alcanzará US$5,9 mil millones en 2017. Esta cifra está muy por debajo de la “deuda eterna” de US$12 mil millones que el gobierno sandinista le heredó a doña Violeta Barrios en 1990 y es igual a 45 por ciento de nuestro PIB, versus 51 por ciento en 2010. Además, Nicaragua tiene un excelente record de repagar su deuda pública. O sea que en cuanto a este rubro, las tendencias son favorables.

LT: Algunos critican al PGR por no darle un financiamiento adecuado a gastos sociales como la salud y educación. ¿Qué piensa usted de esta crítica?

FAS: En un período electoral como el que acaba de pasar, el presupuesto es siempre un blanco para atacar, para anotar puntos políticos. Pero la realidad es que ambos rubros –educación y salud– son los más grandes en cuanto a gastos del gobierno. Estos, por cierto, serán cinco veces más elevados que nuestras asignaciones para la policía y el ejército combinados, otro indicador que se utiliza internacionalmente para juzgar cuan adecuado son los gastos sociales.

Debo de añadir que para mí es un error creer que sólo los gastos en salud y educación combaten la pobreza. Igual o más poderoso es una tasa de inflación baja, y la de Nicaragua se proyecta en menos de cinco por ciento en 2017. E igual de importante es un programa de inversión pública (PIP) que financia proyectos de alto rendimiento en, por ejemplo, la red vial. Sólo preguntale a un productor pequeño o mediano ¿cuán importante son buenos caminos para el campo? En este sentido, considero que el PIP de 2017, aunque todavía un poco bajo, es de alta calidad. Incluye, por ejemplo, inversiones en carreteras uniendo la Costa del Caribe al resto de nuestra patria, haciendo realidad, así, un sueño de vieja data; incluye inversiones para el mantenimiento de nuestras plantas hidroeléctricas de Centroamérica y Santa Bárbara, las joyas en nuestra corona de plantas generadoras; e incluye aportes para hospitales nuevos, modernos en León y Chinandega. Estas inversiones también apuntan a la reducción de la pobreza.

LT: Para terminar, Doctor Aguirre, ¿usted votaría para este presupuesto si usted estuviera en la Asamblea Nacional?

FAS: Mirá, no soy sandinista, soy liberal, pero por supuesto que sí. El PGR no es perfecto, pero sí es una poderosa herramienta para continuar asegurando un manejo prudente de nuestra macroeconomía. Claro que lo apoyaría.