Upala fue arrasada; 25 desaparecidos; vecinos se resistieron a evacuar

San José

La Nación

Ni el alcalde de Upala, Juan Bosco Acevedo, tiene claridad sobre los daños del cantón hasta las 6:00 a. m. de este viernes, cuando brindó declaraciones al diario La Nación.

Sin embargo, el alcalde asegura que se trata de una situación caótica, sin precedentes. “Upala fue arrasada”, dijo.

Hasta ahora, se estima que hay unas 25 personas desaparecidas, varios heridos con golpes o cortes, comunidades incomunicadas, sin electricidad y un pronóstico pesimista en cuanto a pérdidas humanas y materiales.

Upala es el cantón número 13 de la provincia de Alajuela, Costa Rica, y se ubica junto a la frontera con Nicaragua. Según la división zonal del país, se localiza en la Región Chorotega, por un aspecto de vías de comunicación más que de índole geográfica, histórica o étnica. Según criterios geográficos de división regional, se ubica en la Zona Norte conformada por el cantón de San Carlos, Los Chiles y Guatuso, y el cantón herediano de Sarapiquí.

¿Cuál es la evaluación hasta este momento?

Estamos noche y madrugada con una situación caótica, Upala fue arrasada, tenemos asfalto levantado. Upala fue arrasada, no podemos ni siquiera avalar daños; se dio el vendaval cuando pasó el huracán y a continuación tuvimos la inundación.

Se habla de 25 desaparecidos, hay gente herida, se fue la energía eléctrica.

¿Cuáles son las comunidades más afectadas?

San José, Las Delicias, Upala Centro, hay daños considerables en Bijagua. No hemos podido ir Bijagua, las cuadrillas municipales están abriendo paso, quitando terraplenes porque en la noche y madrugada no nos pudimos movilizar, era demasiada la corriente.

¿Cuáles comunidades están sin comunicación?

La carretera que sale de Upala hacia Guanacaste y la que va hacia San Carlos. De los caminos internos, no sabemos.

¿Cuántos centros de atención hay abiertos?

Empezamos con ocho albergues, pero conforme avanzó la situación sumamos 15. Solo en el centro de Upala eran 1.000 personas, pero ya están regresando a sus casas.

¿Cuántas personas evacuadas?

En la tarde de ayer eran 573 personas. Conforme se desarrolló el evento se evacuaron unas 1.200 personas.



¿Las personas en albergues tienen lo que necesita?Lo que hemos podido hacer como Comisión Municipal… no hay alimentación ni colchonetas.Si se sabía que Upala iba a ser afectado, ¿por qué había personas en sus casas?Mucha gente no creyó que fuera de tal magnitud, pusimos perifoneo, la Cruz Roja alertó también, pero no lo creyeron hasta que empezó a afectar.La Comisión Nacional de Emergencias no nos apoyó.¿Se empezó a tiempo la evacuación?Ayer en la mañana cuando se dijo que el Huracán iba a llegar.Nosotros actuamos ayer y antier, pero mucha gentes se resistió a salir. El mensaje sí llegó porque lo hicimos por todos los medios. Una empresa de buses dispuso de 15 buses para salir.¿Quiénes están atendiendo la emergencia?Hay un comité de varias instituciones que están participando, han llegado varias brigadas de rescate y emergencias de diferentes partes del país, también los vecinos están apoyando. El ICE está trabajando para recuperar el fluido eléctrico, pero cayeron tantos árboles…La situación es tan grave que nos vamos a concentrar en hacer llegar unidades de diferentes instituciones a diferentes distritos para valorar daños.¿Ha podido conversar con don Luis Guillermo Solís?El día de hoy ni ayer pude hablar con don Luis Guillermo, yo hice una denuncia de la inoperancia de la Comisión Nacional de Emergencias, entonces eso nos llevó a un enfrentamiento; yo le estoy haciendo frente la situación.