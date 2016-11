La familia dividida de Fidel Castro

*Como miles de Cuba que tomaron bando y escogieron otro país para vivir

La Habana

La de Fidel Castro, al igual que muchas otras familias cubanas, no estuvo exenta de la división entre el exilio y la solidaridad con la revolución comunista que encabezó por casi cinco décadas.

Mientras que su hermano Raúl era su confidente más cercano y fue su sucesor como presidente, su hermana Juana, exiliada en el sur de la Florida, llamó alguna vez “monstruo” a Fidel y dejó de hablarle más de cuatro décadas.

Fidelito, el hijo mayor de Castro y él único que él reconocía públicamente, se desempeñaba como científico nuclear en Cuba. Mientras en el otro extremo, Alina Fernández, nacida de una relación con una hermosa mujer casada de la alta sociedad que permaneció en la isla, criticaba a su padre duramente desde el exilio en Miami.

El extenso clan de los Castro, también sufrió el mismo tipo de disfuncionalidad y desacuerdos que afligen a tantas familias: hermanos que no se hablan, adultos resentidos por agravios de la infancia y conversaciones discretas sobre bebés nacidos fuera del matrimonio.

Durante la larga enfermedad de Castro que lo apartó del poder en 2006 y desencadenó su posterior sucesión, la reserva celosamente guardada en torno a su familia comenzó a dejarse entrever a medida que sus hijos más jóvenes y la madre de éstos, Dalia Soto del Valle, lo apoyaban y salían a la luz o se dejaban fotografiar.

Soto del Valle, una ex maestra rubia y de ojos verdes a la que Castro conoció durante las campañas de Cuba contra el analfabetismo en la década de 1960, fue la relación más perdurable de su vida, pero ella jamás se desempeñó como primera dama.

La pareja permaneció junta más de cuatro décadas y tuvo cinco hijos.

Castro, que durante la revolución cubana asumió el alias de Alejandro, continúo su homenaje a Alejandro el Grande al nombrarlos: Alexis, Alejandro o Alexander, o con nombres que comenzaran con A como a Angelito o Antonio. Ninguno participó en política.

El más conocido es Antonio, o Tony. Cirujano ortopedista, y durante año médico de la selección nacional de béisbol de la isla, posteriormente se convirtió en vicepresidente tanto de la Federación Cubana de Béisbol como de la Federación Internacional de ese deporte, con sede en Suiza.

Durante décadas sus identidades y las de su madre fueron secretos de Estado de los que sólo estaban al tanto un puñado de personas leales al líder.

Castro mantenía tanta reserva sobre su vida familiar, que su estatus marital con Soto del Valle es un misterio. Algunos reportes dicen que se casaron en una discreta ceremonia civil en 1980, pero no hay confirmación al respecto.

A la mujer del comandante, los periodistas la vieron por primera vez a principios de 2000 cuando participó en una enorme manifestación que exigía el regreso de Elián González, el niño cubano rescatado de una cámara de neumático en aguas del sur de la Florida.

Al año siguiente, Soto del Valle también hizo una inusual presentación pública en el cabaret Tropicana durante el festival internacional de puros, que se celebra cada año, y se la vio poco después en un palco en una presentación del Ballet Nacional de Cuba.

Pero no apareció junto a Castro hasta mediados de 2010, cuando él se presentó públicamente varias veces tras una ausencia de cuatro años luego de haber dejado el poder, lo cual incluyó su primer discurso ante la Asamblea Nacional desde que cayó enfermo en 2006.

Hubo también divisiones en la familia que se remontaban a un pleito por la custodia de Fidelito incluso antes de que Castro derrocara a Fulgencio Batista en 1959.

La primera esposa de Fidel, Mirta Díaz Balart, se divorció de él a mediados de la década de 1950 y se llevó a Estados Unidos a Fidelito, nacido en 1949 y el mayor de al menos los otros nueve hijos de Castro.