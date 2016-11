Gossip: El top ten semanal (XLIV)

Por Hamlett

 La semana de Otto y un terremotito frente al golfo de Fonseca que estallaron los nervios en Casa Presidencial. De principio a fin esta penúltima semana de noviembre de 2016 estuvo marcada por un huracán que llegó cuando nadie lo esperaba.

 Pero, hay más noticias. Veamos el resumen de la semana.

 1. OTTO. Indudablemente, el huracán Otto nos mantuvo atentos a lo largo de la semana. Y el evento no ha terminado. Al cierre de esta columna aún atravesaba el territorio nacional con una mínima información acerca de los daños en las comunidades que estuvieron bajo su paso aplastante. Costa Rica y Nicaragua vivimos la tragedia sin hermanarnos, como si ambos países estuviésemos separados por 1,000 kilómetros de distancia, cada quien por su lado. Otto parecía que quería “borrar” las fronteras y hasta nos hizo un guiño entrando en suelo nacional (Barra de Punta Gorda) y probablemente saliendo en tierras ricas.

 2. CONTEXTO. Otto fue un huracán atípico, llegó a destiempo, poquísimos han nacido en noviembre y casi todos estos han amenazado y afectado a Nicaragua. La novedad es que es la primera vez que “compartimos” un huracán con los vecinos del sur que esperaban, casi como si se trata de una “señal” que el meteoro entrara por la llamada Isla Calero. Lo hizo más al norte, en un lugar en que no perjudicó a Bluefields, la ciudad más importante del Caribe Sur, pero que causará estragos a su paso por el país.

 3. TERREMOTO. La situación ya estaba “caliente”, ayer jueves a las doce del mediodía con Otto entrando a suelo nacional, cuando una sacudida sostenida y rítmica, nos sacó de la concentración en el huracán. Un terremoto de 7.2 grados Richter, según algunas mediciones estremeció a El Salvador y Nicaragua. Lo que vino después fue una reacción exagerada de parte de la presidencia. La primera dama Rosario Murillo anunció la imposición del estado de emergencia nacional lo que era innecesario porque tres cuartas partes del país estaban en alerta roja y los demás en amarillo. Luego, ordenó evacuar todas las costas del Pacífico por la alarma de tsunami. Nada ocurrió, pero miles de personas y recursos fueron sacados de su concentración, sobre todo en el Pacífico nor-oeste que estaban fuera de la emergencia de Otto, dedicados a sus labores.

 4. COSTA RICA. Costa Rica sufrió daños en infraestructura y, a pesar de ser su primera experiencia, no fue la tragedia que muchos imaginaron sobre todo si el ojo del meteoro pasaba por el puerto del Limón, la llave de comunicación comercial entre ambos océanos. El presidente Luis Guillermo Solís estuvo al frente todo el tiempo de su equipo y manejó la comunicación para tranquilizar a su gente.

 5. EL CANCILLER. ¿Dónde está Samuel Santos? Esa es la pregunta que surge luego de conocer la respuesta del gobierno de Nicaragua al de Costa Rica por una absurda protesta sobre un puesto militar cercana a la isla Calero. La carta es firmada por el asesor Denis Moncada y no por el canciller. Esta semana hubo rumores acerca de su posible salida del gabinete. No sería la primera vez que se dice lo mismo de él y, como el porfiado, vuelve a mantenerse erguido. Así como los rumores dicen que Moncada es el “canciller de facto”.

 6. BILLETE. Ni Otto, ni el terremoto frente al golfo de Fonseca asustaron más a los nicaragüenses que el “chocoyano” billete de un mil córdobas, anunciado para el primero de diciembre próximo. La memoria histórica encendió las alarmas, mucho más sonoras que las del fallido tsunami, y los temores saltaron pronto a los bancos en donde registraron un “tsunami” de compradores de dólares. El COSEP dio la cara y calmó, solo un poco, las aguas agitadas, más que las que revolvió Otto en el Caribe.

 7. AGUINALDO. Miles de millones de córdobas andan en las calles buscando qué comprar. El estado les pagó a sus trabajadores, de nuevo algo que no le conviene, ni les gusta a los empleados, porque el dinero se va rápido. El sector privado pagará el próximo diez de diciembre o antes. ¿Y qué hay de los dos millones de trabajadores informales que hay en Nicaragua? ¿Tendrán aguinaldo?

 8. COMERCIO. Otto frustró el adelantado Black Friday que hoy será celebrado con o sin Otto, son o sin terremoto. Poco a poco nos estamos acostumbrando a esperar las oportunidades como la que se dará hoy, aunque habrá que esperar a la próxima semana porque algunas tiendas importantes cancelaron sus promociones por el huracán. Pero, las que resistieron tienen mucho y barato que ofertar.

 9. ESPERANZAS. El sector privado centroamericano sigue angustiado, quiere hablar con Trump y despejar de una vez las dudas. El presidente electo está enviando señales erráticas de que sí hará lo prometido, pero… tal vez no como parecía. Centroamérica sufriría mucho si éste hace lo que anunció porque depende de la inversión extranjera, las remesas y el comercio para conseguir estabilidad. Y eso incluye a Nicaragua.

 10. NOVENARIO. El lunes próximo arranca el novenario a la Purísima Concepción de María, y pronto estaremos gritando ante los altares en todo el país. Así arranca diciembre y así se irá, entre olores a madroño y los rezos del novenario

 Ahhh. Si creen que olvidé la tragedia de Pedro Reyes en el PLI no es así. Con tanto eventos importantes no alcanzó en el top ten, aunque una mención al final para el registro.