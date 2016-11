Camilo Sesto lanzará canción que incluye voz del Papa

El cantante español Camilo Sesto lanzará el próximo viernes a través de diversas plataformas digitales una nueva canción que incluirá la voz del Papa Francisco la cual se llamará “Padre Nuestro”.

Es una versión en español extraída del musical “Il Primo Papa” en la cual la Santa Sede autorizó incluir la primera oración con que su Santidad se dirigió al mundo al tercer día de asumir su pontificado a través de la Radio Vaticano. Esta canción será presentado la próxima semana junto al padre Ángel, fundador de la ONG “Mensajeros de la Paz”.

Centroamérica sueña con su primer Oscar

Han pasado 34 años, desde que el subcontinente centroamericano logró meterse entre los cinco finalistas a mejor película de habla no inglesa de los Premios Oscar. Alsino y el Cóndor, representando a Nicaragua, fue la primera y única película que estuvo cerca de conseguir la preciada estatuilla dorada para la región en dicha categoría.

En diciembre, como es tradicional, se darán a conocer los nombres de las películas que pasarán a la siguiente ronda de votación. Este año, 82 largometrajes lucharán para llegar a la selección final de la gala. El camino es aún largo para “Salsipuedes”, “Entonces nosotros” y “Flor de azúcar”, representantes por Panamá, Costa Rica y República Dominicana, respectivamente.

Este año, Centroamérica presenta producciones variadas en su propuesta. En dichas obras sus creadores depositan su confianza y esperan que puedan llegar a figurar entre los nueve semifinalistas. La única vez que un representante de un país del subcontinente ganó un premio fue en 1977, cuando el salvadoreño Andre Guttfreund se hizo con el premio a Mejor cortometraje por su trabajo como productor en In the Region of Ice.

Rumba cubana, candidata a Patrimonio de la Humanidad

El Comité Intergubernamental para la salvaguarda del patrimonio de la UNESCO, comenzó en Addis Abeba su reunión anual, durante la cual decidirá si la rumba cubana, el yoga indio, las fallas valencianas e incluso la cerveza belga entran en la lista de Patrimonio Cultural Inmanente de la Humanidad.

Latinoamérica en concierto musical en Japón

Con el patrocinio de las embajadas del Grupo de América Latina y el Caribe “Latino Americando Japón”, se realizó en Tokio, Japón, el musical anual más importantes de artistas de la región residentes en Japón, donde se fusionaron los mejores talentos artísticos. Nicaragua interpretó la “Mora Limpia”, del compositor Justo Santos.