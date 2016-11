Agenda de eventos del 29 de noviembre

8:30 a.m. El Partido Liberal Constitucionalista hará presentación ante la mesa de Diálogo del señor Luis Almagro, Secretario General de la OEA de las propuestas del PLC. Lugar: Sede Oficial de la OEA, que sita en las Sierritas de Santo Domingo contiguo a la Curia Arzobispal.

8:40 a.m. La Corte Suprema de Justicia, la Comisión Laboral y el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones invitan al acto de inauguración del Foro “Balances y Perspectivas del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: avances y desafíos”. El foro laboral será inaugurado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Solís Cerda, presidente de la Comisión Laboral. Lugar: Hotel Seminole. Salón Grande. Clausura del foro a las 4:00 p.m.

9:00 a.m. La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR, invita a conferencia de prensa. Lugar: Oficinas CADUR, Plaza España, Edificio Málaga, Módulo B-119.

9:00 a.m. Continuación de la Cuarta Sesión Ordinaria de la XXXII Legislatura de la Asamblea Nacional. Lugar: Lugar: Hemiciclo, Edificio “Mártires del 22 de enero de 1967”.

9:30 a.m. Foro sobre el año internacional de las legumbres y sobre el cultivo del frijol en Nicaragua que estará realizando el Consejo Estadounidense del Frijol en Nicaragua. Por el Consejo Estadounidense del Frijol expondrá el señor Randy Duckworth, por el Programa Más Frijol el señor Rudy González y por CAC Trading el señor Ramses Ortega. Lugar: Hotel Intercontinental Metrocentro, Salón Roble.

9:45 a.m. Tropigás y la Fundación Zamora Terán invitan a conferencia de prensa para anunciar apoyo a la educación en Tipitapa. Lugar: Auditorio Dr. Justo Pastor Zamora, Centro Financiero Lafise.

10:00 a.m. IEEPP presenta el estudio Eficacia escolar y calidad educativa en Nicaragua. ¿Qué nos dicen los resultados del TERCE? Lugar: Hotel Holliday Inn, Salón Güegüense.

11:30 a.m. Sesión especial de condecoración póstuma al señor Roberto Sánchez Ramírez con la Medalla de Honor de la Asamb lea Nacional. Lugar: Hemiciclo, Edificio “Mártires del 22 de enero de 1967”.

6:30 p.m. Presentación del libro “La ridícula idea de no volver a verte”, de Rosa Montero. Comentan: Luz Marina Acosta, Michèle Najlis y Ulises Juárez Polanco. Lugar: Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Hispamer (Rotonda Rubén Darío 1c al oeste, 1c al sur. Managua). Entrada libre y gratuita. ¡No faltés!