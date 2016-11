La influencia de Fidel Castro en Nicaragua

Por Samantha Lugo, CNN

Para el triunfo de la Revolución sandinista en 1979, el apoyo militar y logístico de Fidel Castro fue una pieza vital. Desde entonces, el gobierno de Cuba fue uno de los principales aliados del sandinismo, de ahí que su muerte despierte diferentes opiniones en Nicaragua.

“Va a ser un alivio para Cuba, es mi opinión, porque lo mantenía oprimido y en muy malas condiciones al país”, dice Elmer Valle, un residente de Managua.

Juan Balmaceda, por su parte, quien trabaja como taxista cree que sobre todo los seguidores del sandinismo deben estar de duelo por su muerte “fue un hombre que luchó por su país”, asegura.

Henry Ruiz fue dirigente político en el primer gobierno sandinista en la década de los ochenta, en esos días era uno de los nicaragüenses allegados a Castro. Aunque en el presente se opone al gobierno sandinista y hace varios años perdió contacto con el exlíder cubano, dice que su muerte le llenó de nostalgia, también dice que ahora que falleció y bajo el gobierno de su hermano, el presidente Raúl Castro, las relaciones entre Cuba y Nicaragua no son iguales.

“Debería estar allí (Daniel Ortega) en Cuba, pero no asiste, ni se mueve, ni nada. No lo siento así con Raúl… Alguna crítica tiene que haber, sabiendo que aquí la educación se olvidó, la salud se olvidó, la corrupción ¿usted cree que no tienen información de la corrupción?”, afirma.

En tanto, el gobierno de Nicaragua abrió las puertas del Teatro Nacional Rubén Darío para que los simpatizantes de Castro firmen el libro de condolencias que posteriormente se hará llegar al gobierno cubano, y se realizó un acto en su memoria con la presencia del Presidente Daniel Ortega y la Primera Dama y vicepresidenta electa Rosario Murillo. “No hacía diferencia entre países grandes y pequeños, igual respeto, igual cariño, igual solidaridad”, recordó el Mandatario.

El gobierno de Nicaragua, también decretó 7 días de duelo nacional en el que la bandera ondeará a media asta. Por el momento no está claro si el presidente Daniel Ortega, estará presente en el sepelio del fallecido líder cubano el próximo 4 de diciembre en Santiago de Cuba.

Embajada de Cuba en Nicaragua abre libro de condolencias

La embajada de Cuba en Nicaragua abrió hoy un libro de condolencias, para que el público en general exprese su pesar por la muerte del exgobernante cubano Fidel Castro, fallecido el viernes en la noche a los 90 años de edad.

El libro permanecerá abierto al público hasta el sábado 3 de diciembre, en la sede diplomática de Cuba en Managua, informó la embajada en un comunicado.

Castro fue el líder de la revolución cubana de 1959, país que gobernó hasta 2006, cuando traspasó el poder a su hermano Raúl.

Al igual que Cuba, Nicaragua declaró nueve días de duelo a causa de la muerte de Castro.

Nicaragua y Cuba son dos países cercanos desde que el Gobierno sandinista asumió el poder, tras la revolución que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle, hace 37 años.

Bajo la dirección de Castro, las Fuerzas Armadas de Cuba entrenaron a los guerrilleros sandinistas que lideraron la revolución de Nicaragua en 1979.

Ambos países son aliados en temas políticos internacionales y mantienen estrecha cooperación en campos como la educación y la medicina.