Gossip: La política no nos deja en paz

Por Hamlett

 Parece mentira, pero dentro de un mes estaremos celebrando la Noche Buena, con la tradicional cena navideña, que nos recuerda el inicio de una era en la que Dios resolvió darnos una nueva esperanza.

 Los que no parecen tener esperanzas ni capacidad de redención son los grupos políticos empeñados en halar la cuerda en el sentido contrario a lo que la lógica mínima nos dice que debería ser.

 ¿Qué ha pasado desde el final de las elecciones del 6 de noviembre, hace tan solo 18 días?

 Primero, 687 mil 291 personas decidieron desafiar el llamado a no votar y el miedo a ser “descubierto” y depositaron el sufragio en contra del FSLN. Ya escuchamos las denuncias sobre las barbaridades cometidas el día de las votaciones. Lo que sí estamos claros es que el sandinismo no regaló uno solo de sus votos, al contrario, tomó los de otros partidos para sí y para otros, como ocurrió con el escaño del PLC que le dieron al PLI. Este hecho, que nadie quiere comentar para no reconocer el trabajo de uno o más partidos -¿por qué no admitir que algunos partidos vencieron al abstencionismo y sandinismo militante a ultranza de algunos sectores?- nos dice que las JRV pudieron haber recibido el doble o más de esos votos. Unidos pudieron haberlo conseguido.

 Segundo, los pleitos en el PLI eran previsibles. Pedro Eulogio Reyes Vallejos no estaba preparado para asumir la dirección del liberalismo independiente y menos una campaña electoral. Saliendo el eduardismo del PLI, que se lo tomó por la fuerza en 2009, lo que quedaba era un cascarón. Ortega diseñó un plan para que esta agrupación no volviera a reunir los votos que tuvo “Pancho Madrigal” en 2011. Y ahora no sabe qué hacer con los restos del PLI aunque necesita proyectar cierta pluralidad en la Asamblea Nacional. En manos de Venancio Berríos, ese partido será un apéndice del diputado Edwin Castro, y en manos de Asensio y Alvarado… igual.

 Tercero, el PLC pasó a ser la primera fuerza de la oposición, pero necesita demostrarlo. No siguiendo como borreguitos las oscuras estrategias del MRS ni las ladinas del eduardismo. Necesita ejercer una oposición beligerante en el marco del civismo mientras reconstruye sus filas. Harán falta líderes jóvenes con ganas de asumir compromisos con la gente y esa oportunidad está a la vuelta de la esquina. Escoger a los candidatos para las alcaldías será el primer paso para mostrar el tipo de cambio que quieren.

Un nuevo “zancudo”

 Cuarto, las diferencias entre el eduardismo y el MRS están al rojo vivo. En cuanto la dirigencia del nuevo movimiento de Montealegre anunció su intención de pedir una personería jurídica -lo que ya habían anunciado- le llovieron críticas del lado de los sandinistas renovadores y de los oenegés que controla esta agrupación. Entonces, ¿qué hizo el excandidato presidencial Luis Callejas? Renunciar al grupo CxL, resentido porque lo llamaron “zancudo”. ¿No es para reírse hasta que ya no aguante nuestro estómago? La bancada del PLI y del MRS pasaron zancudeando durante cinco años, ocupando sus escaños y cobrando por haber una oposición cómplice, como ocurrió en 2014 cuando el orteguismo modificó la Constitución Política para ganar las elecciones presidenciales sin tener un piso. ¿Cuándo detuvieron u obligaron a la bancada rojinegra a parar una ley o modificarla? Jamás. El COSEP, sin tener diputados en la Asamblea, lo hizo en varias ocasiones, más no el PLI eduardista. ¿Saben cuánto le costó al país pagar a la bancada de Montealegre en los cuatro años y medio que estuvieron en los escaños? Solo en salarios $6 millones 240 mil dólares. Además, repartieron entre todos la cantidad de un millón 627 mil 118 córdobas en concepto de los C$400,000 córdobas anuales que les dan para hacer “obras”.

 Quinto, ¿para qué podría darle el sandinismo la personería jurídica a Montealegre? Si el FSLN sospecha que podría perder un número importante de alcaldías en 2017, seguramente activarán al “durmiente” de Eduardo para volver a dividir el voto reunido en la casilla del PLC el pasado 6 de noviembre: 374,898. También, puede usarlo para desactivar la “bomba Almagro”.

¿Y la unidad?

 Sexto, Violeta Granera Sacasa, excandidata a la vicepresidencia del PLI, dijo que el canal para llevarle mensajes a Luis Almagro, Secretario General de la OEA, es ella y su grupo. A Radio El Pensamiento le comentó que Almagro viene, el primero de diciembre, a ver a Daniel Ortega y a nadie más, pese a lo dicho por el dirigente regional en su cuenta de Twitter. Que ella lo ha visto varias veces y que por ahora tiene el canal de comunicación abierto con el Secretario General de la OEA. ¿Qué tal?

 En conclusión, dentro de un año ya sabremos quiénes serán los nuevos alcaldes de los 156 municipios, qué nuevos trucos ensayó el sandinismo para tratar de quedarse con todas las alcaldías y qué le depara el futuro al país en la Era Trump.

 Lo que estamos seguros que no ocurrirá es la unidad de los opositores porque ese es el encargo que el MRS le ha dado a Violeta Granera. El grupo de Montealegre podría entonces tener su personería jurídica y a lo mejor participar en las elecciones siendo vilipendiado por sus antiguos aliados -a los que Eduardo metió en su camisa y les dio calor- que lo llamarán “zancudo” por el resto de su vida.