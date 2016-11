Agenda y Eventos para el 30 de noviembre

Hoy inicia la Feria Andiva Show 2017

8:30 a.m. Corte Suprema de Justicia invita a “I Encuentro con Operadores de Justicia del Sistema Penal Especializado en Adolescentes” en conmemoración del XVIII Aniversario de la entrada en vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia”. Lugar: Hotel Las Mercedes, Salón Las Américas.

8:30 a.m. Clausura Primer Congreso Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional: “Integrando esfuerzos para alcanzar la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Lugar: Universidad Nacional de Ingeniería.

8:45 a.m. La Federación Nicaragüense de Tenis invita a conferencia de prensa para dar a conocer detallesdel próximo torneo de tenis “Copa Nicarao 2016”. Lugar: Salón Panorama, Club Terraza.

9:00 a.m. Continuación de la Cuarta Sesión Ordinaria de la XXXII Legislatura de la Asamblea Nacional. Lugar: Hemiciclo, Edificio “Mártires del 22 de enero de 1967”.

11:00 a.m. Conferencia de prensa del Lic. José Adán Aguerri, Presidente del COSEP al concluir sesión de Consejo Directivo. Lugar: COSEP.

11:00 a.m. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional aprueba política ambiental de la Asamblea Nacional. Lugar: Salón Sacuanjoche, Edificio de Comisiones Parlamentarias

2:00 p.m. El Movimiento mundial en favor de la Infancia, Capítulo Nicaragua firma de convenio de colaboración entre la Asamblea Nacional y Movimiento Mundial en favor de la Infancia, Capítulo Nicaragua. Lugar: Salón Guardabarranco, Edificio de Comisiones Parlamentarias.

4:00 p.m. Flor de Caña y Splanglish Bar invitan al coctel de lanzamiento del Rum Room, un espacio diseñado para acercar la historia del afamado ron nicaragüense a los turistas que ingresan por el sur del país. Lugar: Spanglish Craft Cocktail Bar, Casa Rubén Darío, Plaza de los Leones. Frente a Casa 3 Mundos, Granada.