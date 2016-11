COSEP llama al respeto y tolerancia

Reitera compromiso con libertades

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

El COSEP ha señalado el compromiso con el modelo de las libertades y la libertad de movilizarse es parte de ese modelo, “debemos entender que hay una parte de la población que piensa de esa manera, hay que respetar, hay que ser tolerantes.

“Hacer el llamado para que tampoco haya gente que esté azuzando a la violencia y que desde la tribuna mediática se esté haciendo hincapié en que se tiene que buscar violencia en nuestro país. Creemos que hemos tenido suficiente violencia en la historia de Nicaragua”, dijo el presidente del COSEP, José Adán Aguerri.

“COSEP ha señalado nuestro compromiso con el modelo de las libertades; la libertad de movilizarse es parte de este modelo, tenemos que entender que hay una parte de la población que piensa de esa manera y hay que respetar, ser tolerantes”, dijo Aguerri.

El presidente del COSEP también hizo un llamado a la gente que anda “azuzando” a la violencia desde las tribunas mediáticas.

“Creo que ya hemos tenido suficiente violencia en la historia de Nicaragua… tenemos que buscar cómo entender que, si no hay diálogo, si no hay estabilidad política entonces vamos a estar viviendo de nuevo en una situación que no queremos volver a repetir en el sector privado nicaragüense”, declaró Aguerri esta mañana.

Subasta de Letras del BCN coloca C$173.5 millones

El Banco Central de Nicaragua (BCN) informó que ayer en la subasta de Letras adjudicó C$175.3 millones de córdobas (equivalente a US$6.0 millones a valor facial). El monto convocado era de 292.1 millones de córdobas (equivalente a US$10.0 millones a valor facial).

La adjudicación se realizó de la siguiente forma:

14 días: 175.3 millones de córdobas (equivalente a US$6.0 millones), a una tasa de rendimiento de 0.386 por ciento.

Para la próxima subasta del 14 de diciembre de 2016, el BCN decidió ofertar Letras por un total de 526.8 millones de córdobas (equivalente a US$18.0 millones a valor facial) en el plazo de 7 y 14 días y 1, 9 y 12 meses.