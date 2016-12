Campesinos: “Queremos demostrar que no somos violentos”

Los líderes de los campesinos del sur del país suspendieron la protesta programada para este miércoles en Managua contra el proyecto del canal interoceánico, debido a la “represión policial”, que desembocó en sucesos violentos y retenes en casi todo el país.

“Acordamos suspender la protesta ante la represión de la Policía y el Ejército, decidimos no insistir más, porque queremos demostrar que no somos violentos”, dijo a periodistas la líder del Consejo de la Tierra, Lago y Soberanía, Francisca Rodríguez.

La Policía Nacional confirmó haber tomado acciones desde la noche del martes por “razones de seguridad”. El subdirector del organismo, Francisco Díaz, dijo este miércoles que se instalaron retenes policiales para “evitar la entrada de grupos delincuenciales” a la ciudad.

A pesar de la suspensión de la protesta, Rodríguez aseguró que las acciones tomadas por la Policía eran suficientes para mostrar “lo que queríamos”.

“Mostramos que aquí no existe la democracia, violentaron nuestra libertad de expresión, no tenemos derecho a la libre circulación, son capaces de cortar las carreteras para que no se movilice el pueblo, ya lo intentamos, el pueblo se indignó, para nosotros fue un éxito”, sostuvo la líder campesina.

La manifestación estaba prevista este miércoles, en la víspera de la llegada al país, mañana jueves, del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para conversar con el presidente Daniel Ortega, sobre el contexto político local.

Los campesinos denunciaron que el Gobierno rompió caminos, atacó con balas de goma y de plomo a los manifestantes que intentaban llegar a Managua, y requisó vehículos privados y de transporte público en cada entrada y salida de los municipios del norte, sur, centro y pacífico de Nicaragua.

La noche de este martes hubo un enfrentamiento que produjo al menos cinco campesinos heridos, uno de gravedad, y seis policías lesionados, según las versiones de ambas partes.

Los campesinos del sur de Nicaragua se oponen al proyecto del canal porque, según alegan, no fueron consultados, y porque la ley que lo rige los obliga a abandonar sus tierras sin derecho a apelar.