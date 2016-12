Agenda y eventos del 1 de diciembre

7:00 a.m.-5:00 p.m. Del jueves 1 al viernes 16 de diciembre de 2016, de 07:00 a.m. a 05:00 p.m, el Ejército de Nicaragua realizará detonaciones en el Polígono Nacional de Tiro del Estado Mayor General. Lugar: Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”, ubicada en el kilómetro 17 ½ carretera a Xiloá.

7:30 a.m. Se inicia la Caravana Navideña de APROQUEN . Lugar: Camino de Oriente, Módulo J-7, detrás de Cines Alhambra. El desfile será presidido por su presidenta Sra. Vivian Pellas. El primer lugar de entrega de regalos será la Unidad de Quemados ubicada contiguo al Hospital Vivian Pellas,

El recorrido del resto del día es el siguiente, para que puedan acompañarnos de acuerdo a sus tiempos y agendas:

Centro de Quemados 8:20 a.m.

Hospital La Mascota 9:15 a.m.

Hospital Alemán Nicaragüense 10: 15 a.m.

Hospital Lenin Fonseca 11:30 p.m.

Hospital Aldo Chavarría 12:10 p.m.

Hospital de la Policía 12:45 p.m.

Hogar Divino Niño 1:25 p.m.

Hospital Berta Calderón 2:00 p.m.

8:00 a.m. APEN, Comisión Sectorial de Hortalizas y VECO Mesoamérica invitan a la prensa al Encuentro anual de la Comisión Sectorial de Hortalizas. Lugar: Hotel Hex, Managua.

8:00 a.m.-10:00 a.m. FUNIDES, presenta III Informe de Coyuntura Económica 2017.

Lugar: Hotel Intercontinental Metrocentro

9:00 a.m. Protesta contra sucesos de Nueva Guinea. Lugar: Frente a ENEL Central Managua.

9:00 a.m. Ceremonia del Día Mundial del Sida y firma de subvenciones con ONGs que promueven la prevención y atención del VIH en Nicaragua. Lugar: Hotel Hilton Princess Managua. Presiden: Embajadora de los Estados Unidos Laura F. Dogu; representantes de la Comisión Nacional del SIDA (CONISIDA); organizaciones que trabajan en la prevención y atención del VIH; academia y organismos cooperantes.

9:15 a.m. Telefónica y su marca Movistar, invita a la conferencia de prensa: Movistar capacita a sus ejecutivos en Academia Potencia Pymes. Lugar: Cinemas Galerías Santo Domingo.

10:00 a.m. Cruz Roja Nicaragüense invita a conferencia de prensa sobre la III edición del Cruce Acuático Las Peñitas – Poneloya que estará realizando Cruz Roja Nicaragüense Filial León, el sábado 17 de diciembre. Lugar: Auditorio Héroes de la solidaridad de Cruz Roja Nicaragüense, Reparto Belmonte.