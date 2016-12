Gossip: Mundo, no te hagás el tonto

Por Hamlett

 Acompañado de una taza de café fuerte, humeante, leí la última columna de Edmundo Jarquín Calderón y sentí pena ajena. ¿Qué parte de los mensajes del CEO del Banpro, ¿Luis Rivas, no leyó el ex ministro de planificación económica de la revolución y exembajador sandinista de lo que el banquero dijo sobre la deuda de casi un millón de dólares del MRS con este grupo financiero?

 Rivas lo dijo claro “…lo que pasó… más que legal, es ético y moral”. Pero Mundo Jarquín usa la crisis de credibilidad del movimiento sandinista para hablar de él. Eso es el colmo, utilizar este momento para decir lo capaz, inteligente y víctima que ha sido del “bárbaro” de Daniel Ortega.

 ¿Cuánto ha dado para abonar a la deuda con el Banpro? Después de todo, él, como otros, fue una persona privilegiada en los años 80 que no sufrió ni un tantito de lo que el resto del pueblo, sandinista o no, vivió por las vicisitudes de la crisis económica y la guerra.

 Jarquín, como la mayoría de sus correligionarios, no pueden venir ahora a rasgarse las vestiduras, sobre todo los que no le han perdido perdón al pueblo por los hechos ocurridos en esa década. Siendo un tema aparte, recordemos que los sandinistas le prometimos al pueblo de Nicaragua un país democrático y próspero, lleno de libertades. Al entregar el poder en 1990, nuestro país era todo menos democrático y próspero. Y no podemos seguir masticando el argumento de que la culpa fue la guerra de Estados Unidos, porque la revolución sandinista, de la que Mundo fue una pieza importante, tuvo la mayor responsabilidad. Como la tiene hoy en día, Daniel Ortega, si llegamos a una ruptura con el gobierno de Washington.

Ministro y embajador

 Veamos qué cargos ocupó Jarquín en la revolución: Entre 1981 y 1984 fue Ministro Director del Fondo Internacional para la Reconstrucción de Nicaragua, FIR, equivalente a Ministro de Cooperación Externa; Embajador en México (1984-88) y en España (1988-1990). Entre 1990 y 1992 fue diputado del FSLN y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional hasta que en 1992 consiguió un trabajo como especialista en políticas públicas en el Departamento de Análisis de Proyectos del NID, y a partir de 1994 fue el primer Jefe de la División de Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil, en el Departamento de Desarrollo Sostenible, posición que consiguió gracias a la amistad de la presidenta Violeta Chamorro con el Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, expresidente del BID.

 Todos esos cargos, si los comparamos con el standard de vida de los cuadros revolucionarios y el pueblo de Nicaragua constituían un privilegio: salarios en dólares, pago de gastos, combustible gratis, y todo aquello que traen consigo puestos de primer nivel.

 En su última columna, en la que dice que no lo van a callar, afirma que “no he sido beneficiario, ni directa ni indirectamente, igual que la inmensa mayoría de nicaragüenses (sandinistas y no sandinistas) de las leyes 85 y 86 de 1990 (conocidas como de la piñata), ni de las posteriores redistribuciones de la propiedad y otros activos (BPI), que han dado origen a nuevos ricos y han enriquecido, aún más, a algunos que ya lo eran”.

 Afirmar lo anterior es vergonzoso, no le luce, es hipócrita, pero, además, les tira lodo a sus correligionarios del MRS que, de Sergio Ramírez para abajo, se quedaron con casas, fincas y usurparon bienes del estado, privilegio que no tuvieron miles de cuadros que pelearon en la guerra de los años 80 y “mordieron el leño” de los 90.

Insólito

 Dice que “La segunda verdad, es que el reembolso no fue suficiente para pagar todos los adeudos porque el CSE alteró grotescamente los resultados para hacer ganar a Ortega”. Esto si es novedoso, durante 16 años el Dr. José Rizo y el PLC denunciaron el pacto del 2006 cuando Eduardo Montealegre y Daniel Ortega amarraron el reconocimiento al triunfo del candidato sandinista a cambio del segundo lugar en las votaciones, que le correspondía a Rizo. Además, al congelar el conteo del 8.5% de los votos impidieron que Rizo disputase la presidencia en una segunda vuelta. Más insólito es que ahora, Mundo y otros de sus correligionarios, insinúen que este monto de votos, que eran de la montaña profunda, es el saldo que el CSE les robó y que impidió llegaran al 14.5% del voto nacional con el que habrían recibido un reembolso suficiente para pagar las deudas con los bancos.

 Volvemos al punto, esto es un tema ético y moral, no es legal. A diferencia de miles de clientes de la banca, el MRS se ha dado el lujo de no pagar una deuda de más de $350,000 dólares y además reclama públicamente que ellos no son los deudores porque les robaron la cartera.

 Sigo preguntándome ¿cuánto aportó el Dr. Jarquín, el candidato presidencial del MRS, derrotado estrepitosamente en esa campaña, para honrar la deuda y de paso limpiar su nombre?

Falta moral

 ¿Por qué no hizo campañas internacionales, como las que hace hoy, para reunir dinero entre gobiernos amigos y simpatizantes para limpiar el nombre del MRS de los registros bancarios?

 ¿Con qué cara, Mundo, viene a hablar de honestidad y transparencia si jamás pasó un día de los años 80 sin que su mesa estuviese llena y su caja chica en negro y no en rojo?

Seguimos mañana