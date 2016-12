Principales amenazas cibernéticas del año

Con esta edición iniciamos una serie de tres partes sobre el resumen del año de los acontecimientos y avances más importantes que ocurrieron relacionados a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y lo que nos espera en el 2017

A medida que avanza el desarrollo tecnológico aumentan las amenazas y ataques cibernéticos dirigidos a empresas y usuarios. Ante este riesgo, los profesionales de la seguridad se enfrentan al desafío de proteger datos, aplicaciones y usuarios, sin asfixiar la innovación y cumplir con los plazos de las distintas compañías.

Una investigación realizada por los especialistas del Laboratorio de Análisis e Investigación de ESET Latinoamérica, encontró que un 79% de los usuarios encuestados dijo haber sufrido un ataque de seguridad informática durante el 2016.

Los Troyanos (55%) es la amenaza más propagada seguida de los dispositivos USB (48%), la descarga de aplicaciones (39%) y los buscadores o enlaces maliciosos (27%), son los principales medios por el cual los ataques ingresaron al sistema.

Las computadoras de escritorio (57%), las laptops (48%) y los dispositivos extraíbles como USB, memorias, entre otros (43%), los encuestados dijeron que fueron los equi pos más afectados por las amenazas informáticas. Dando como resultado la perdida de información, los problemas de conexión a Internet y el tener que formatear los equipos, como las principales consecuencias por la infección por malware.

Por su parte McAffe Labs, dice que las principales actividades de amenazas de este 2016 van desde el ransomware a los ataques dirigidos a automóviles o a las infraestructuras críticas, hasta el almacenamiento y venta de datos robados.

Entre estos se destacan: Ataques contra la integridad perjudicial y que se intensificó en 2016. La seguridad en la empresa ha conllevado a un aumento de los ataques a los empleados que trabajan en casa.

La evolución de los métodos de pago ha tenido implicaciones. Igualmente los dispositivos wearables, conectados con smartphones, constituyeron un atractivo vector de ataque. También hubo iniciativas en lo relativo al intercambio de inteligencia sobre amenazas dentro del sector privado, y entre el sector privado y el público.

“Podemos afirmar que en materia de malware el 2016 ha sido un año muy activo, con amenazas para diversas plataformas, familias de códigos maliciosos con técnicas diversas, pero siempre enfocadas en robar dinero o información de los usuarios, así como también la continuidad de algunas amenazas que llevan años en propagación. Esta tendencia nos obliga a continuar con nuestros esfuerzos en informar y educar al usuario para evitar que sea víctima de cualquier tipo de ataque informático”, comentó, Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de ESET Latinoamérica.

Aranda Software, asegura que las máquinas virtuales fueron atacadas con éxito mediante rootkits de firmware de sistema. Los ciberdelincuentes dirigieron sus ataques a los servicios en nube que gestionan una cantidad creciente de información confidencial de negocios. Pudimos ver cómo empresas de redes sociales fueron atacadas por horas y hasta días.

Estas tres firmas dedicadas a la seguridad, dicen que estos ataques continuarán profundizándose en el año venidero.

El cambio hacia lo digital ya está en marcha

Opinión: Ya es imposible seguir postergando la transformación digital.

Barry Marron*/Especial | INFORMÁTICA

En las conferencias de telecomunicaciones y en la prensa hay mucha conversación sobre la transformación digital. Este término que suena dramático tiende a sugerir un cambio instantáneo de una sola vez. Algo que en realidad no va a suceder. Sin embargo, todavía leemos acerca del gran proyecto de transformación como la ruta preferida para algunos proveedores de servicios.

Tal vez la visión es que cuando esto se complete, el proveedor de servicios de comunicaciones se despierte y se transforme en un hermoso cisne digital. Si la vida fuera tan simple. Sin embargo, todavía vemos estos cuentos de hadas digitales siendo impulsados por los mega-vendors que quieren hacer todo y suministrar cada pieza del kit.

El mensaje de ventas es hacer un contrato por un proyecto masivo de varios años para la transformación digital con un solo vendor, que después de 5 años y varios cientos de millones de dólares agitará su varita mágica y esparcirá polvo mágico (digital) y el service provider será todo… bueno… digital, y estará listo para incorporar a Google y Facebook en su propio juego. Esto es un cuento de hadas.

Si hemos aprendido algo en esta industria es que más allá de 18-24 meses nadie sabe lo que sucederá.

¿La nueva competencia va a dejar de innovar hasta que el futuro proveedor de servicios de comunicaciones (CSP) esté “listo” para competir? Lo dudo. Basta simplemente con observar el progreso que Google y Facebook están haciendo desde el año pasado lanzando la posibilidad de usar wi-fi gratis.

Los proveedores de servicios necesitan que los sistemas, procesos y herramientas sean competitivas hoy y no en 3 o 5 años. La manera de hacerlo no es pensar en términos de transformación digital y enfoques de big bang sino más en términos de un viaje digital.

Los cambios en la tecnología están permitiendo el movimiento hacia proyectos mucho más pequeños y ágiles para servicios digitales.

Los nuevos procesos como DevOps, el avance en las APIs y plataformas con el uso de nuevas tecnologías como MicroServices significa que los proveedores de servicios tienen las soluciones, sistemas y procesos para comenzar el viaje digital sabiendo que no saben qué sucederá en dos años, y que no importa lo que ocurrirá en el 2020. Debemos admitir que no somos videntes para adivinar el futuro. A medida que los proveedores de servicios desarrollan nuevos servicios, adoptan nuevos procesos y se mueven para situar al cliente en el centro de su negocio, lo último que necesitan es un proyecto de transformación de cinco años porque quién sabe lo que será cuando el proyecto esté terminado.

Una transformación digital sugiere que se conoce el objetivo final y que existe una ruta para llegar allí. Un viaje digital utilizando varios vendors diferentes con sistemas abiertos e interoperables le da a los proveedores de servicio la flexibilidad de reaccionar frente a un imprevisto en el camino y cambiar la dirección cuando sea necesario.

1980: IBM envía su PC prototipo 5150 a Microsoft para el desarrollo del nuevo SO

El 1º de diciembre de 1980 IBM envió el prototipo 5150 de una computadora personal (PC) a Microsoft para que desarrollara el nuevo sistema operativo que más tarde se convertiría en el primer IBM PC DOS (nombre completo: The IBM Personal Computer Disk Operating System) y el que dio origen al MS-DOS, el primer sistema operativo de Microsoft.

El IBM PC-DOS es un Sistema operativo de disco (DOS) para el IBM Personal Computer y los sistemas compatibles. Fue uno de los sistemas operativos que dominó el mercado de los computadores personales entre 1985 y 1995. Manufacturado y vendido por IBM desde el año 1981 al 2000.

Tiene las mismas raíces que el MS-DOS. De hecho, el MS-DOS y el PC-DOS son dos variantes del mismo sistema operativo con algunas diferencias. Mientras que el PC-DOS fue hecho originalmente para los computadores personales de IBM, el MS-DOS apuntaba al mercado de los clones.

HISTORIA

El grupo de trabajo de IBM reunido para desarrollar el IBM PC decidió que los componentes críticos de la máquina, incluyendo el sistema operativo, pudieran venir de vendedores externos. Esta ruptura radical de la tradición de la compañía, de desarrollo interno, fue la decisión clave que hizo el IBM PC un estándar industrial, pero esto fue hecho por necesidad para ahorrar tiempo.

Microsoft fue seleccionado para desarrollar el sistema operativo.

IBM quería que Microsoft conservara la propiedad de cualquier software que desarrollara, y no quería tener nada que ver en ayudar a Microsoft, con excepción de hacer sugerencias desde lejos.

IBM primero entró en contacto con Microsoft para ver la compañía por julio de 1980. Las negociaciones continuaron durante los meses siguientes, y el papeleo fue oficialmente firmado a principios de noviembre.

Microsoft compró una licencia no exclusiva para el 86-DOS (anteriormente llamado QDOS) a Seattle Computer Products (SCP) en diciembre de 1980 por 25,000 dólares. En mayo de 1981, se contrató a Tim Paterson para portar QDOS al IBM-PC, que utilizaba el procesador Intel 8088, que era más lento y menos costoso, y que tenía su propia familia específica de periféricos.

IBM observó los progresos diariamente y presentó más de 300 peticiones de cambio antes de aceptar el producto y escribir el manual de usuario para él.

En julio de 1981, un mes antes de que lanzaran el IBM PC, Microsoft compró todos los derechos del 86-DOS de SCP por 50,000 dólares. Esto cumplió los criterios principales de IBM: Parecía CP/M y era fácil adaptar los programas de 8 bits existentes de CP/M para funcionar bajo éste, sobre todo gracias al comando TRANS del QDOS, que permitía traducir código fuente del Intel 8080 al lenguaje de máquina del 8086.

Microsoft licenció QDOS a IBM, y se convirtió en el PC-DOS 1.0. Esta licencia también permitió que Microsoft vendiera el DOS a otras compañías, lo cual hizo posteriormente cuando aparecieron los clones llamándolo MS DOS.

El acuerdo fue espectacularmente exitoso, y SCP demandó posteriormente en los juzgados que Microsoft había encubierto su relación con IBM para comprar el sistema operativo más barato (incluso aunque Microsoft todavía estaba bajo los términos de un acuerdo de no revelación y el grado de éxito del PC no estaba previsto ampliamente). SCP recibió en última instancia un millón de dólares como acuerdo de pago.

Sabías que…

2 DE DICIEMBRE

–1991: Apple lanza la primera versión de QuickTime.

–2006: Nintendo bautiza su consola “Wii”(La primera que no lleva su nombre).

3 DE DICIEMBRE

–1924: nace John Backus. El padre del lenguaje FORTRAN.

–1979: Nace Sean Parker. Cofundador de Napster.

–1979: Microsoft presenta el primer manejador de base de datos para microcomputadoras.

–1992: Primer mensaje de texto: ‘Feliz Navidad’ que un usuario de móvil envió a otro.

–1994: Sony lanza su videoconsola PlayStation One.

–1995: Por adelantar resultados electorales, ministro venezolano pide cerrar cierta empresa llamada “Internet”.

4 DE DICIEMBRE

–1889: En el Hartford Bank (Connecticut) se instala el primer teléfono público.

–1957: nace Eric Raymond. Uno de los mayores exponentes del Software Libre.

–1995: Netscape Communications libera JavaScript.

–1995: Ups! Robert Metcalfe, fundador de 3Com: “Internet crecerá espectacularmente y en 1996 colapsará catastróficamente”.

–1957: J.Hoerni presenta el proceso “planar”, fundamental en la fabricación de circuitos integrados.

–1995: Se crea el USB Implementers Forum (USB-IF) para promover y soportar el estándar USB.

–1999: Microprocesador Pentium III, primero sobre 10 millones (10000K) de transistores.