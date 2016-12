Parque abandonado

El Parque Estado de Palestina, reinaugurado por la Alcaldía de Managua en noviembre del 2013 (hace tres años), está lleno de monte y se ve en un estado de semi abandono por parte de las autoridades municipales, según constató la cámara fotográfica de Trinchera.

Ubicada en Altamira D Este, el parque fue de nuevo remozado hace varios meses, con la esperanza de los vecinos del lugar que la Alcaldía capitalina le daría el mantenimiento –incluyendo cuido—adecuado para ser un lugar de recreación de niños y ciudadanos de otras edades del sector.

La memoria de Yasser Arafat

A pesar de que se informa de miles de millones de córdobas invertidos en obras en Managua, el asunto es que para la propaganda las cifras son enormes, pero luego, hay un total descuido de las obras, y ya no digamos el asunto de la basura que no se ha podido resolver, ni se dice nada de un proyecto en ese sentido. Los basureros por doquier siguen allí en diversos puntos de la ciudad, sin que ninguna autoridad del municipio diga nada al respecto. Cuando se inauguró el parque, se develizó un monumento en homenaje al líder palestino Yasser Arafat quien mantuvo una estrecha relación con el Frente Sandinista, y visitó Nicaragua en 1980. Sin embargo, parece que los nuevos cuadros del actual partido de gobierno no han honrado la memoria del aliado del sandinismo.

Arranca Caravana Navideña de APROQUEN

APROQUEN brinda atención integral y gratuita a niños quemados y con malformaciones congénitas de labio y paladar hendidos en su Unidad de Quemados, no obstante, su labor ha trascendido dedicando cada año un momento de felicidad a la niñez nicaragüense, al recibir un regalo, como símbolo de amor y solidaridad con los más desprotegidos.

Ayer se inició la Caravana Navideña de APROQUEN que salió desde sus oficinas hacia el Hospital Metropolitano Vivian Pellas y a la Unidad de Quemados. Luego se trasladó al Hospital La Mascota, Hospital Alemán Nicaragüense, Hospital Lenin Fonseca, Hospital Aldo Chavarría, Hospital de la Policía, Hogar Divino Niño, Hospital Berta Calderón.

Del 3 al 31 de diciembre la Caravana Navideña se traslada a todos los hospitales en el interior del país, recorriendo 95 puntos. Desde Managua hasta Puerto Cabeza, Bluefields, Corn Island y Río San Juan. Norte, sur, éste y oeste de Nicaragua, será visitada por la Caravana Navideña de APROQUEN que llevará alegría para CONVERTIR LÁGRIMAS EN SONRISAS. Ayer estuvieron algunos de los patrocinadores, entre éstos Claro, representado por el Ing. Antonio Vega, gerente general de Claro Nicaragua.

¡Felicidades Tito!

Hasta Pittsburgh, Pennsylvania, felicitamos a Ernesto J. (Tito) Reyes T., quien se encuentra de pláceme celebrando su cumpleaños. Le deseamos un feliz día junto a su esposa Jessica, y esperamos que la pase bien en familia y con sus amistades. ¡Salud Tito!

Celebrando Accíón de Gracias

Periodistas de distintos medios de comunicación nacionales fueron invitados por la Embajadora de Estados Unidos, Sra. Laura F.Dogu, a su residencia para un almuerzo en ocasión del pasado Día de Acción de Gracias. Reporteros de Canal 100%; Radio Maranatha; Radio Corporación y Radio El Pensamiento; entre otros medios fueron parte del grupo invitado por la diplomática. (Foto: AS).