Almagro recibió a 50 políticos nicaragüenses

*Analizó con delegaciones partidarias el tema de las elecciones

Resumen de agencias

Trinchera de la Noticia

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió ayer con “medio centenar” de representantes políticos para analizar las elecciones generales del 6 de noviembre pasado.

“En diálogo con medio centenar de representantes de diversas corrientes políticas de Nicaragua”, escribió Almagro en su cuenta de Twitter desde Managua.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) permanecerá en Nicaragua hasta el viernes, por invitación del Ejecutivo, en el marco de un proceso de diálogo que iniciarán la OEA y el Gobierno sobre los controvertidos comicios del 6 de noviembre pasado, en los que no participó el principal bloque opositor y no hubo presencia de observadores independientes.

Hasta ahora, Almagro se ha reunido con representantes de la delegación de la Unión Europea (UE) en Nicaragua, con quienes se abordó “el positivo papel de la cooperación internacional” en este país centroamericano, indicó el diplomático.

El secretario general de la OEA también dijo a través de Twitter que tuvo “un fructífero diálogo con líderes empresariales de Nicaragua sobre la coyuntura económica y social del país y las perspectivas futuras”.

Además, recibió a líderes del movimiento de campesinos del sur de Nicaragua que se oponen a la construcción del canal interoceánico en este país porque consideran que viola sus derechos.

Almagro se entrevistó con la líder del Consejo de la Tierra, Lago y Soberanía, Francisca Ramírez, y otros dirigentes del movimiento “anticanal”.



Previo a la reunión, Ramírez dijo a periodistas que expresaría a Almagro que “no hay democracia en este país” y que a los campesinos que se oponen al canal “nos están violando nuestros derechos”.

Almagro tiene previsto ser recibido esta noche por el presidente Ortega.

La llegada al país del secretario general de la OEA coincidió con una multitudinaria manifestación en contra de los comicios, convocada por la oposición, en Managua.

Y en la víspera ocurrieron hechos violentos protagonizados por los manifestantes que querían expresar su inconformidad con Ortega y el proyecto del canal, y las autoridades que intentaron impedir la protesta.

El organismo hemisférico ha dicho que entregó al Gobierno de Nicaragua un informe valorativo de Almagro sobre el proceso electoral, un documento que no se ha hecho público ni reseñado su contenido.

Los líderes opositores de la principal coalición, agrupados en el Frente Amplio Democrático (FAD), aseguraron recientemente que “el único resultado aceptable” del diálogo entre el Gobierno y la OEA sería la suspensión de las elecciones.