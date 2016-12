No hay quién atienda en Washington, D.C.

*Empresario visitó “La Ciudad” y encontró caos y malas señales para América Latina y sobre todo Nicaragua

*Ley Nica Act podría ser endurecida o sazonada al gusto de la nueva derecha radical “trumpista”

*César Zamora analiza lo que está pasando en Washington y lo que dicen allá del régimen de Ortega

César Zamora Hinojos, presidente de la Cámara Nicaragüense de Energía, CNE, y a cuyo cargo está la inversión privada en producción de energía más grande del país, compartió ayer sus observaciones sobre la visita que hizo la semana pasada a Washington, D.C. para saber qué estaba pasando.

Lo que vio lo tiene preocupado y de allí que, en un profundo análisis sobre el tema, advirtió que Nicaragua está en la mira de los nuevos halcones de Washington.

Zamora Hinojos hizo “una visita para palpar la situación de Washington en el tema de Nicaragua” y aunque “no me reuní con funcionarios del gobierno, solo con amigos políticos, como le llaman en La Ciudad (D.C.), pero lo que vi fue a una ciudad desconcertada”.

El empresario se refería a que la clase política de la capital de Estados Unidos “no esperaba el triunfo de Trump” y hasta lo comparó con lo ocurrido al Frente Sandinista en 1990 cuando perdió las elecciones.

“Fue algo similar a lo que le sucedió cuando ganó doña Violeta, la que no esperaban que ganara, y ganó”, comentó.

Están en el proceso de transición

El dirigente del sector energético dijo que regresó mucho más preocupado de cómo se fue. En una entrevista de una hora con Jaime Arellano (Canal 15), Zamora dijo que, antes de las elecciones del 8 de noviembre “en Washington ya sabían quiénes eran los funcionarios de la (futura) administración Clinton para América Latina y hoy (la semana pasada) no había un solo funcionario latinoamericanista en el equipo de transición de Trump. No existe”.

Que Trump no esté pensando ahora en América latina ha hecho que los especialistas menos esperados tomen fuerza y se hayan vuelto potenciales diseñadores de las políticas del nuevo mandatario para la región.

“Los latinoamericanistas llegarían de tres instituciones, dos de ellas Centros de Pensamiento como el Heritage Foundation y el Cato Institute, las otras posibilidades es que sean staffers del Congreso de los Estados Unidos”, comentó a Arellano.

“Lo que tienen en común todas estas personas es un tema que es importante reconocerlo, son profundamente anticubanos y por ende de alguna manera tocan el tema de Nicaragua”, admitió.

Según Zamora, y luego de hablar con amigos en La Ciudad “esa es la gente que asumirá esos puestos”.

El Heritage Foundation es uno de los centros de pensamiento críticos con Cuba, el desaparecido Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Posiciones similares ha sostenido el Cato Institute en los últimos años.

No hay alternativas

“Vengo más preocupado”, dijo Zamora Hinojos. “Es muy preocupante porque ese vacío (de latinoamericanistas en el equipo de Trump) lo está llenando gente que tiene una inclinación antiCastro”.

“Si le sumás a esto, lo que se dice en Washington es que los grandes perdedores en esta selecciones son los latinos. La expectativa es que esta sería la elección de los latinos pero, por tres comunidades, cubana, venezolana y nicaragüense le dieron el voto a Trump”, comentó el presidente del CNE.



“Hay otra cosa que también a mí me asustó, la gente que rodea a Trump -y el propio Trump- ya están pensando en la reelección del presidente electo. Esto fue un regalo del cielo para los conservadores”, indicó Zamora.Admitió que “no tengo acceso a los trumpistas, pero la gente que está alrededor de él piensan que eso (la administración) debe durar al menos 12 años y van a trabajar el voto de la Florida para eso”, confesó al programa de televisión.Recordó que el presidente Bill Clinton “trabajó mucho” el caso del niño Elián González, al que finalmente rescató en una operación policial para devolverlo a Cuba. “Y eso le dio el triunfo a George W. Bush en La Florida”, subrayó.Comentó la noticia de que el Coronel retirado Oliver North, famoso por su involucramiento en el Irán-Contras de los años 80, fue incorporado al equipo de transición de Trump.“No hay duda que el equipo para América Latina va a ser dominado por gente de línea dura y con el enfoque de que no hay arreglo con Cuba”, agregó Zamora.Y luego insistió “todo lo que está alrededor de Cuba nos toca”.Sobre la posibilidad, cada vez más fuerte, de que la ley Nica Act sea aprobada en el Senado, en 2017, y hasta endurecida por los políticos republicanos, Zamora comentó que “no necesariamente esto significa que la Nica Act será aprobada. Lo que Obama nunca iba a hacer es que si pasaba en el Senado decirle al Secretario del Tesoro paren la ayuda a Nicaragua”.Dijo que “esa responsabilidad es del Ejecutivo, pero la administración Obama no lo iba a hacer”.Zamora citó un caso para ilustrar lo complicado que está la política de Washington. “El Senado es importante. Bob Menéndez, seguramente muy cercano a Trump, pero demócrata, fue apartado a través de un proceso judicial, y lleva tres años apartado de las relaciones institucionales con el Departamento de Estado, por el trabajo de priorizar el acercamiento a Cuba. Menéndez regresa al Senado a pasarle la cuenta a sus colegas demócratas que lo marginaron”.“Es un asunto complejo, hay muchos congresistas y senadores moderados que van a ir a elecciones en dos años y de alguna manera tienen enormes incentivos para no trabajar de cerca con la administración Trump”.Concluyó diciendo que “hay mucho reacomodo en Washington y debemos monitorear la situación”.