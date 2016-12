Arce sigue siendo el interlocutor con los empresarios: Aguerri

*COSEP descarta que el asesor económico y financiero haya sido cambiado por la vicepresidenta electa Rosario Murillo

*Presidente de UPANIC se pasa al lado de los marchistas anticanal

Por Julio Pérez

Trinchera de la Noticia

El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, desmintió ayer, en conferencia de prensa, los rumores de que el asesor económico y financiero de la presidencia, el comandante Bayardo Arce Castaño, haya sido relegado como el interlocutor del gobierno con el sector privado.

Según la especie, ese puente de comunicación sería asumido por la vicepresidenta electa Rosario Murillo Zambrana.

“Seguimos teniendo los mismos enlaces que hemos tenido todo el tiempo, otra vez se pretende caer en juego de gente que está queriendo sobre qué criticar, nosotros hemos continuado trabajando, don Bayardo Arce estuvo esta semana como corresponde con la misión del FMI”, declaró Aguerri, en su conferencia semanal.

“Simplemente se cae en las especulaciones y yo creo que este es un tema que tenemos que buscar cómo borrar. En los medios de comunicación, en las redes sociales y periódicos del país, hay gente que escribe anónimamente que no respeta, insulta, descalifica”, dijo.

“Yo creo que tenemos que aprender a que el diálogo sea con respeto, con civismo, si nosotros pensamos distinto que sea a través del diálogo, pero no escudarnos en el anonimato”, señaló “Chanito” Aguerri Chamorro.

Cosep con nuevo jefe de misión del FMI

En otro tema, Aguerri dijo que la cúpula empresarial se reunió con el jefe de la misión del FMI en Nicaragua y también integra el nuevo jefe de la delegación Fernando Delgado, que sustituye a Gerardo Peraza.

“Ya hemos realizado las primeras pláticas en relación a la situación macroeconómica y sus resultados positivos y su relación con las economías de Centroamérica”. En abril del próximo año está prevista la revisión del artículo 4.

Aeropuerto listo para temporada alta

La administración del Aeropuerto Internacional de Managua aumentó los horarios de atención a los viajeros y turistas para la temporada alta, que corresponde a los meses de diciembre y enero.

Las líneas aéreas abrirán en horas de la madrugada, dos horas antes del despegue de los vuelos, para asegurar que los pasajeros no tengan afectaciones en sus vuelos. La empresa privada espera un alto flujo de pasajeros, señaló Aguerri.

“Se han revisado los procesos de cargas y equipos, que las oficinas de migración estén funcionando, así como asegurar que los formularios sean entregados”.

El flujo de pasajeros en lo que va del año ha aumentado 7%, que tenderá a crecer en el mes de diciembre, expresó.

Avanzan Mesas de Facilitación

En la tercera semana de encuentros con el gobierno, a través de las Mesas de Facilitación, culminó el proceso de revisión de la mesa transversal de IPSA, MINSA y Comisión de Sustancias Tóxicas. En la presenta semana el sector privado está sentado con la Dirección General de Ingresos y de Aduanas y la próxima semana lo harán con el sector de Energía, Minas y Marena, informó.

Al final de las cuatro semanas de encuentro se dará a conocer una memoria de todos los acuerdos y procesos que se alcancen con las diferentes autoridades de gobierno. Ya existen acuerdos con INTUR, plantaciones forestales entre otros.

SICA prepara agenda para Cumbre de Managua

Representantes de la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), presentó al Consejo Directivo del COSEP, una propuesta de movilización y logística que se va a presente a los Presidentes y Jefes de Estados de la región en la Cumbre de Managua. Entre los avances de movilización en los pasos fronterizos está la reducción de 17 a 14 kilómetros por hora la velocidad de los contendedores, señaló el titular del COSEP.

En Nicaragua se reunió la Comisión de Paso Terrestre que confirmó la normalidad de las fronteras después del paso del huracán Otto, añadió.