Cifra de muertos en incendio de Oakland podría superar los 40

*La policía teme que haya más de 40 muertos en el incendio de una discoteca en California

Oakland, California

Al menos nueve personas han muerto y otras 25 se encuentran desparecidas tras el incendio registrado en una sala de fiestas

“Todavía tenemos que hacer una búsqueda más completa en el edificio y no sabemos el número potencial de víctimas”, dijo Deloach-Reed. “Esto es una verdadera tragedia”, añadió. El balance inicial elevaba a nueve las víctimas mortales y a 25 los desaparecidos. En la mañana del sábado el sheriff daba la cifra de más de 40 desaparecidos.

“Estamos haciendo una búsqueda preliminar y tenemos conocimiento de hasta nueve muertes. Todavía hay una gran parte del edificio que hay que inspeccionar. En estos momentos, hay 25 nombres de gente desaparecida. No estamos seguros si ya se han desplazado por sus propios medios al hospital o han ido a casa de un amigo. No estamos seguros”, subrayó Deloach Reed.

El fuego se desató a última hora del viernes en el barrio de Fruitvale en un gran edificio, en el que había decenas de personas y cuyo techo se desplomó, lo que está dificultando las labores de rescate. Según los bomberos, la mayoría de los fallecidos se encontraban en el segundo piso del almacén, al que se accedía por una escalera temporal.

Tampoco se tiene clara ła procedencia de todos las víctimas y heridos. Las autoridades están haciendo uso de las redes sociales para tener un listado preliminar de los asistentes. En la página del evento en Facebook, donde la localización se mantiene en secreto, pero sí se puede acceder al programa, hay 293 perfiles confirmados de 685 interesados.

El muro de comentarios se ha convertido en una cascada de condolencias y también de búsqueda desesperada de ayuda para dar con desaparecidos. También se ha creado de manera espontánea un documento compartido de Google Docs en el que se

En esta zona la costumbre es salir temprano. Las 10 de la noche es la hora habitual de entrada a los clubs. Mientras que en San Francisco la mayor parte de los locales cierran como tarde a las dos de la mañana en Oakland lo hacen hasta las cuatro, de modo que su vida nocturna, especialmente de música electrónica en fábricas rehabilitadas son una forma ocio nocturno muy común.

Un total de 55 bomberos participaron en la extinción del incendio, según explicó la responsable de uno de los equipos, Lisa Baker. Esta añadió que los bomberos encontraron llamas en tres puntos del edificio. Las tareas de rescate de posibles víctimas continúan. El edifico es enorme. Va a haber que proceder a recuperar los cuerpos de forma metódica y aclarar dónde empezó el fuego y cómo se propagó”, explicó Deloach Reed.

Los bomberos no han encontrado evidencias de que se activaran los detectores de humo durante el incendio ni de que hubieran saltado los sistemas de rociadores de agua, aseguró Deloach-Reed.

“Hacía demasiado calor, había demasiado humo… tuve que salir de ahí como pude”, dijo al diario East Bay Time Bob Mule, un fotógrafo y artista que vive en el edificio y que sufrió pequeñas quemaduras. “Sentí literalmente que mi piel se desprendía y que mis pulmones se ahogaban por el humo. No pude conseguir que el extintor funcionara”.

El número de muertos durante un incendio en Oakland, oeste de Estados Unidos, subió a 24 tras la inspección de un 20% del edificio donde ocurrió la tragedia durante una fiesta y operaba un colectivo de artistas, según un balance provisional de la Policía de este domingo.

“Les he dado el saldo de 24 muertos (pero) ese saldo aumentará”, advirtió el sargento de la policía local, Ray Kelly, en una conferencia de prensa.

Inicialmente las autoridades habían reportado 9 muertos durante el siniestro, cuyas causas aún no han sido determinadas.

El funcionario policial precisó que por el momento solo se había podido notificar a tres familias del deceso de un pariente. La identificación de los cuerpos será larga, explicó Kelly.

Los bomberos trabajaron durante 12 horas sin interrupciones en la noche para ingresar al edificio tras hacer un agujero en un muro y luego comenzar a despejar de escombros, explicó una jefa de batallón de bomberos de la ciudad, Melinda Daryton.

“Necesitaremos varios días solo para poder inspeccionar todo el edificio”, un depósito transformado en talleres de artistas.

El techo del edificio se derrumbó enteramente y la estructura quedó inestable, lo que ha enlentecido enormemente las operaciones.