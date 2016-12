Agenda y Eventos del 5 de diciembre

8:00 a.m. APEN, World Trade Center Miami y Amcham Nicaragua invitan a la conferencia “Cómo exportar a los Estados Unidos”. Lugar: Auditorio Justo Pastor Zamora Herdocia, Centro Financiero Lafise.

8:30 a.m. En el marco del Día Internacional del Voluntariado este 5 de diciembre, la Cruz Roja Nicaragüense celebra con un “Foro del Voluntariado”. Lugar: Auditorio Central Universidad de Managua (UdeM).

9:00 a.m. El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) presidido por la Magistrada Presidenta, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, e integrado por los magistrados doctor Marvin Aguilar García, doctora Juanita Méndez Pérez y doctor Virgilio Gurdián Castellón, inaugurarán el Sistema de gestión integrado de la Defensoría Pública, en sus módulos de Ventanilla de Orientación al Usuario (VOA) Y Ventanilla de Recepción de Servicios (VRS). Lugar: Sede de la Defensoría Pública, ubicada en el costado norte del Complejo Judicial Nejapa.

10:00 a.m. El Partido Liberal Constitucionalista invita a conferencia de prensa con la Junta Directiva Nacional del PLC. Lugar: Sede nacional PLC 380.

11:00 a.m. Pedro Reyes Vallejos presenta escrito ante la Dirección de Atención a Partidos Política en contra de la decisión de destituirlo de la presidencia del PLI. Lugar: CSE Las Palmas.