Analista prevé ‘continuismo de la dictadura’ cubana

*Fin de una era: Cenizas de Fidel Castro yacen en Santiago de Cuba

Alfonso Chardy

El Nuevo Herald

Miami

La era de Fidel Castro quedó oficialmente sepultada el domingo por la mañana cuando sus cenizas fueron depositadas en una cripta en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba , el mismo en el que yacen los restos de los líderes de la independencia cubana, José Martí y Carlos Manuel de Céspedes.

Después de nueve días continuos de luto, durante los cuales las cenizas de Castro recorrieron Cuba desde La Habana hasta Santiago de Cuba, todos los actos luctuosos terminaron con la ceremonia en el cementerio. El mensaje simbólico fue que la era del líder revolucionario tuvo su fin en la misma ciudad donde comenzó.

Fue en Santiago de Cuba que el 26 de julio de 1953, Castro y varios de sus seguidores atacaron el cuartel militar de Moncada, iniciando la revolución castrista. Y fue la misma ciudad donde el 4 de diciembre del 2016, después de la salida del sol, las cenizas de Castro fueron depositadas en la cripta del cementerio.

La ceremonia de las cenizas comenzó un poco antes de las 7 a.m. del domingo cuando la caravana fúnebre que transportaba los restos de Castro partió rumbo al cementerio sobre la Avenida Patria de Santiago de Cuba, donde había miles de personas gritando a coro: “¡Yo soy Fidel!, ¡Yo soy Fidel!”

La procesión arribó al cementerio a las 6:50 a.m. donde se realizó una ceremonia familiar en privado después de un viaje de 10 minutos desde la Plaza Antonio Maceo en Santiago de Cuba. La televisión estatal, que había estado transmitiendo todos los eventos del luto desde que Castro murió el 25 de noviembre, no presentó imágenes de la ceremonia del cementerio, sin explicar la razón.

Pero, la agencia de noticias Agence France-Presse, citó a una invitada del gobierno francés, Ségolène Royal; que las cenizas fueron depositadas durante una ceremonia “sobria” y a la que no tuvo acceso la prensa.

Royal, que fue a la ceremonia como una de las representantes oficiales de Francia, describió el evento para la agencia de noticias francesa. “No hubo discurso, fue muy sobrio, sólo las cenizas fueron enterradas ante la familia, miembros del gobierno y funcionarios”, dijo a AFP Royal, ministra de Ecología de Francia.

A diferencia del gran mausoleo donde están los restos de Martí, la cripta de Castro es una estructura simple que se asemeja a una roca gigante. Sus cenizas fueron deslizadas dentro de un nicho en la estructura. Al final de la ceremonia, los obreros sellaron la apertura con una lápida de unos cuatro metros y medio y una placa que dice simplemente Fidel.

El público pudo brevemente entrar al cementerio de Santa Ifigenia después de la ceremonia privada.

Los restos permanecerán junto a un memorial a soldados rebeldes muertos en el ataque a Moncada, ubicado frente al mausoleo de Martí.

Una docena de soldados resguardaban el sitio, según reportó Associated Press.

Miles que se mantuvieron en vigilia durante la noche se abalanzaron a las calles para ver el paso de las cenizas de Castro por última vez cuando los primeros rayos del sol saliente el domingo tornaron las nubes en el cielo color de rosa.

“He estado aquí desde ayer por la mañana”, dijo Ernesto Echevarria, de 44 años, que trabaja en la Universidad de Oriente. “Me fui a tomar un café y ahora estoy de vuelta para ver el cortejo fúnebre, dormí poco”.

Echevarria, que lucía un brazalete del 26 de julio, fecha del ataque al Moncada, hecho por estudiantes de la universidad, dijo que decidió mantener la vigilia debido a un “sentimiento de compromiso, ‘¿Cómo puedo faltar un día como este?’,”.

El último adiós multitudinario a Castro empezó realmente la noche del sábado en la Plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba, donde pronunció un discurso su hermano menor y actual gobernante de Cuba, Raúl Castro.

“Ante los restos de Fidel”, dijo Raúl. “Juramos defender la Patria y el socialismo. Juntos reafirmemos todos la sentencia del Titán de Bronce: quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su tierra anegado en sangre, si no perece en la contienda”.

La referencia al Titán de Broce fue al general Antonio Maceo, quien combatió en la guerra de independencia contra España durante la época colonial.

Carlos Manuel de Cespedes, considerado el Padre la Patria en Cuba, fue un hacendado que inició la lucha independentista en 1868 cuando liberó a sus esclavos y declaró la independencia de la isla con el famoso Grito de Yara.

José Martí, conocido como el Apóstol de la independencia de Cuba, era inicialmente un intelectual, escritor y poeta cuyas obras promovieron la lucha por la liberación de Cuba de España. Tras sumarse a la lucha armada, Martí fue muerto durante la batalla de Dos Ríos el 19 de mayo de 1895.

Aunque muchos eventos luego dieron forma a la historia de Cuba, no fue sino hasta que Castro llegó al poder en 1959, que desató un “terremoto” político nacional e internacional. Cambió no solo el curso de la historia de Cuba sino que sacudió al resto del mundo. Alineó a Cuba con el comunismo y la entonces Unión Sovietica, rompiendo con el antiguo aliado, Estados Unidos y exacerbando la Guerra Fría entre las potencias. Esto también provocó una masiva huída de refugiados e inmigrantes cubanos que no ha cesado desde entonces, por más de 50 años.

En un artículo que distribuyó el domingo en un correo electrónico enviado a los medios de comunicación, el congresista cubanoamericano de Miami, Carlos Curbelo, dijo que la muerte de Castro llevará a Cuba y al mundo a un futuro mejor.

“Es responsabilidad de cada uno de nosotros compartir la verdad sobre Fidel Castro, con la esperanza de que con su muerte demos un paso más cerca de una Cuba libre, pacífica y prospera– y a un mundo mejor”, escribió Curbelo en su artículo publicado por The Hill, que se publica en Washington D.C.

Actualmente, las autoridades del sur de la Florida están monitoreando muy de cerca las aguas del Estrecho de la Florida para ver si se desata un nuevo éxodo de migrantes cubanos.

El Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos interceptó a 38 cubanos en el Estrecho de Florida y los devolvió a Bahía de Cabañas, Cuba el jueves, quizás uno de los primeros grupos en ser repatriados desde que tuvo lugar la muerte de Castro a los 90 años de edad el 25 de noviembre.

Bajo la política conocida como pies secos/pies mojados, los inmigrantes cubanos que son interceptados en el mar son por lo general devueltos a Cuba mientras que los que tocas tierra pueden quedarse en Estados Unidos bajo la Ley de Ajuste Cubano.