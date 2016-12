Gossip: Top ten semanal (XLV)

Por Hamlett

Llegó diciembre y Almagro, el Secretario General de la OEA. Antes de eso comenzaron a llover córdobas con el aguinaldo y los bonos estatales, y muchos millones más llegarán de aquí al 10 de diciembre. También llegó la violencia, se derramó sangre en el campo, saltaron voces de preocupación, algunas, y sobre todo una, que pidió a los dos bandos parar las confrontaciones.

Veamos ahora el resumen de la semana, el último top ten de noviembre.

1. ALMAGRO. El Secretario General de la OEA declaró su “alegría” al llegar a Managua, en momentos que la ciudad temía una masacre. Desde que pisó suelo nicaragüense, Luis Almagro fue arrastrado al habitual escenario sandinista. Posó junto al vicecanciller Denis Moncada teniendo tras de sí, banderas del FSLN y de Nicaragua. La vicepresidenta electa Rosario Murillo lo llamó “hermano” y le dedicó palabras elogiosas.

2. REUNIONES. Fiel al anuncio hecho hace algunas semanas, el Secretario Almagro se reunió con los sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales más notables del país. Encajó un balance necesario, y por qué no decirlo en estas circunstancias, casi perfecto. Ah, pero una mano se encargo de recargar lo que nadie había conseguido antes: meter a toda la oposición real dentro de una habitación. Pero, Ortega fue más allá y metió a quienes no debían estar. ¿Quién es ese tal “Comandante Lucas” que fue tan bien atendido en la reunión con Almagro?

3. MARCHA. Violeta Granera, quien se ha quedado con el liderazgo de la derecha radical del país, dijo en un discurso que “el régimen de Daniel Ortega está débil” y casi agregó que esperemos caiga como “una pera madura”. Aparte de este “deseo”, Granera acertó al decir que, con los sucesos ocurridos en El Tule, Nueva Guinea, sacaron lo peor de Ortega. La opinión pública ha coincidido que la violencia fue excesiva e innecesaria. Lástima que manipularon la justa lucha de los campesinos contra el canal para exhibir un músculo que no es del grupo de Violeta Granera.

4. DICIEMBRE. Llegó el mes de diciembre y con ello el de más gastos del año, tiempo de adviento y analizar lo que se nos viene pronto, en menos de 30 días, el 2017. Un dirigente de los mercados dijo que la mayoría del aguinaldo ha sido invertido por los trabajadores en la compra de artículos para la casa, la familia y la comida. La burbuja del Walmart fue solo un espejismo.

5. ECONOMÍA. Una misión del FMI está midiendo las costillas de la economía del país. Un informe de FUNIDES confirmó que las posibilidad de crecer -de la economía- al 5% o más tendrán que esperar tres años, al menos. El panorama podría resultar catastrófico si las próximas decisiones políticas del gobierno son inadecuadas.

6. FIDEL. Las cenizas de Fidel Castro, el líder de la revolución cubana, reposan ahora dentro de una roca llevada de la sierra hasta el cementerio Santa Efigenia de Santiago de Cuba. Nos deja la polémica, una opinión pública dividida entre calificarlo como el modelo del revolucionario o el del dictador. Las incertidumbres a la orden del día. El deshielo está deteniéndose y muchos temen el regreso de los viejos tiempos.

7. TRUMP NICARAGUA. El empresario César Zamora Hinojos regresó preocupado de Washington, D.C., ciudad a la que visitó para constatar lo que está pasando con la transición presidencial y en especial qué se dice de Nicaragua. Primero, comentó, no hay quien atienda en Washington a los latinoamericanos que llegan buscando contactos. Trump no está interesado en la región, excepto México y Cuba. Y como en el reino de los ciegos, el tuerto es rey, todo apunta, según Zamora, a que los más radicales o los más incapaces terminarán diseñando la política hacia Nicaragua, Centroamérica y, en fin, a toda la región.

8. DAÑOS DE OTTO. El huracán Otto no causó daños a las cosechas ni a la infraestructura. Fueron más destructivos los que decidieron destruir un puente para que los campesinos anti canal no llegaran a Managua que el propio Otto. Otra cosa es lo que hizo en Costa Rica. Pero, aún no sabemos qué costó pagó la naturaleza, el país, con el sacrificio de las reservas Punta Gorda e Indio-Maíz, sobre todo, que cargaron con la proeza de haber frenado la violencia del huracán. Gracias a esos miles de árboles que hoy están muertos, quebrados o dañados es que salimos casi indemne.

9. PETRÓLEO. Veremos cuánto aguanta la alegría de la OPEP con el acuerdo de recorte de la producción que ya tuvo el efecto de subir los precios por encima de los $50 el barril. Los especialistas dicen que el precio no aumentará mucho más de los $60. La pregunta es ¿cómo afectará a Nicaragua ahora que hay un acuerdo tan generoso con Venezuela?

10. AEROPUERTO. Siguiendo su estilo, el gobierno sandinista aprovechó la bulla política de estos días para pasar una ley que le da todo el control de la Empresa de Aeropuertos Internacionales al propio presidente Ortega. Así taparon los rumores de un mega escándalo en la institución que el paso del tiempo no ha disipado. ¿Qué hará Ortega con tantas instituciones que ha pasado a su despacho, como Marena?