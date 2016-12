¡Clase de cáscara!

El diputado sandinista y ex funcionario del gobierno de Arnoldo Alemán (después de que fue de la contrarrevolución) Jaime Morales Carazo, declaró a la televisión rusa que él se siente que fue engañado por los Estados Unidos en la década de los años 80 al no dejarlo ver las bellezas de la revolución sandinista a la que él dice haber combatido. Luego de traicionar a su ahijado Arnoldo Alemán (con quien disfrutó de todas las mieles del poder), se alió con el sandinismo quien lo hizo vicepresidente de la república y diputado durante 10 años.

Las “tajadas”

Pero el asunto no termina en cuánto ha disfrutado del erario público en los últimos 15 años siendo aliado del sandinismo. Un cálculo rápido hecho ayer por un colaborador nuestro dice que por lo menos recibió en concepto de salarios y otros beneficios por lo menos 700 mil dólares en este período. Antes, recibió una jugosa indemnización por la residencia que tenía antes del triunfo sandinista. Nada menos que una de las que hoy forman parte del complejo El Carmen –residencia y oficina del presidente Daniel Ortega. ¿De cuánto fue la indemnización? Con estas sumas y por menos, seguro que muchos estarían igualmente renegando de sus benefactores en los años 80, en este caso los Estados Unidos. ¿Qué diría el presidente Ronald Reagan?

47 años del Teatro Nacional Rubén Darío

Hoy hace 47 años, el 6 de diciembre de 1969, el entonces presidente Anastasio Somoza Debayle y su esposa Hope Portocarrero inauguraron el Teatro Nacional Rubén Darío. Para la construcción de esta obra, hubo muchos eventos organizados por la señora Portocarrero, uno de éstos el conocido como “baile de cristal”. Funcionarios del Estado nicaragüense, empresarios, entre otros compraban sus tickets valorados por 200 dólares por pareja. El Teatro se mantuvo en pie después del terremoto de 1972 y sigue siendo el lugar de los más importantes eventos culturales del país.

Cumpleañero

Estuvo de pláceme celebrando su cumpleaños el Lic. Martín Urcuyo, subgerente de comunicación del Banco Central de Nicaragua, a quien felicitamos de manera especial porque las celebraciones continúan. ¡Felicidades Martín!

Taiwán apoya a las Pequeñas Ligas de béisbol

Este 2 de diciembre del corriente año en el Estadio infantil Amistad Dodgers, ubicado en las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), el Embajador de la República de China (Taiwán) Sr. Rolando Jer-ming Chuang entregó al Presidente de FENIBA Sr. Nemesio Porras, diversos útiles deportivos para 5 equipos infantiles y 5 equipos juveniles de las ligas de Béisbol de Nicaragua y una máquina lanza pelotas para las prácticas de jóvenes beisbolistas.

Durante el acto también estuvieron presentes el Sr. Emiliano García Castro, en representación de IND, el Sr. Eddy Gutiérrez, Presidente de la Asociación Departamental de Béisbol de Managua, y el Sr. Jorge Luis Avellán, Director Técnico de las Pequeñas Ligas, así como un equipo de las ligas infantiles en representación de los 10 equipos.

Este aporte tiene como objetivo continuar apoyando y desarrollando el deporte nacional de Nicaragua.

Conferencia Médica Internacional

El 14 de noviembre de 2016 en el Cuerpo Médico Militar y desde el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, se dio inicio a un ciclo de teleconferencias médicas internacionales con el Centro Leslie Simon Breast Care and Cytodiagnosis Center at Englewood Hospital and Medical Center en Englewood, New Jersey, Estados Unidos de América.

Correspondió al Jefe del Cuerpo Médico Militar, General de Brigada y Doctor Hugo José Argüello Martínez, desde el Centro Leslie Simon Breast Care and Cytodiagnosis Center at Englewood Hospital and Medical Center en Englewood, New Jersey, participar en la presentación sobre el tratamiento quirúrgico y clínico en 11 casos de pacientes con cáncer de mama tratados desde este prestigioso centro hospitalario.

El personal médico del Hospital Militar, encabezado por el Segundo Jefe del Cuerpo Médico Militar, Coronel y Doctor Marco Antonio Salas Cruz; oncólogos, patólogos yEl Cuerpo Médico Militar, Coronel y Doctor Marco Antonio Salas Cruz; oncólogos, patólogos y radiólogos brindaron sus opiniones sobre los casos objetos de atención, lo que fue enriquecido por las experiencias compartidas por los especialistas tratantes de estos pacientes con cáncer de mama.

El Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” tiene programado cada quince días desarrollar estos eventos de inter consultas con personal médico de este prestigio centro de New Jersey, con la colaboración del prestigioso médico Patólogo de Englowood Miguel Sánchez, previéndose avanzar con otros centros de formación y entidades hospitalarias de gran prestigio internacional.