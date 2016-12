Número 2 de Venezuela insulta al secretario del Papa Francisco

Caracas

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, acusó al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, de irrespetuoso y de pretender tutelar a Venezuela, por una carta que el prelado le envió al Gobierno sobre el diálogo con la oposición.

“El Papa no ha mandado ninguna carta, quien ha mandado una carta fue el señor Pietro Parolin. Falta de respeto, irresponsable, creer que desde el Vaticano van a tutelar a Venezuela”, fustigó Cabello en un acto público este lunes.

El dirigente se refería a una misiva que el jefe de la diplomacia de la Santa Sede le dirigió al presidente Nicolás Maduro y a los delegados del gobierno y la oposición en la mesa de conversaciones, que cuenta con el acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Aunque Cabello no reveló el contenido de la misiva, medios locales aseguran que en esta Parolin “demanda” a Maduro cumplir una serie de acuerdos antes de la tercera ronda de negociación, prevista para este martes.

Irritación. “Usted está equivocado, somos libres y soberanos absolutamente y no aceptamos tutelaje de nadie”, afirmó el diputado chavista.

El pasado viernes, Maduro, sin referirse directamente al Vaticano, denunció una trama para “implosionar” el diálogo detrás de la cual estaría un “factor acompañante” del proceso.

Cabello acusó a Parolin de haberse convertido en un “militante” de la oposición, mientras se desempeñó como nuncio apostólico en Venezuela entre el 2009 y 2013, período en el que según dijo asistía a todas las reuniones de los adversarios del gobierno.

“No sé por qué nos odia. Respete que nosotros no nos metemos con los padres acusados de pedofilia. Son ustedes los que tienen que arreglar eso. Los venezolanos solucionamos nuestros problemas internos”, manifestó.

El vicepresidente del partido de gobierno subrayó que el Vaticano “no es ningún mediador”, sino “un invitado, un facilitador”, por lo que “no tiene ningún derecho a veto, ni a hacer propuestas ni a inclinar su posición” hacia ninguna de las partes.

La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) condicionó su continuidad en la mesa de negociación a que el gobierno cumpla una serie de compromisos, entre los cuales, asegura, está una salida electoral a la crisis política.