Agenda y eventos para hoy: 6 de diciembre

9:00 a.m. Fundación Zamora Terán invita a inauguración de su Centro de Innovación. Lugar: De la Superintendencia de Bancos 1 c. al sur, media cuadra al oeste, Managua.

10:00 a.m. La presidenta por la ley de la Asamblea Nacional, Diputada Iris Montenegro se reúne con los titulares de las comisiones parlamentarias. Lugar: Salón Rubén Darío , Edificio de Comisiones Parlamentarias

10:00 a.m. La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional consulta los decretos de préstamos para financiar: Programa de Exploración Geotérmica y Mejoras en Transmisión den el Marco del Plan de Inversiones de Nicaragua. Proyecto Subestación Central Mangua. Segundo Proyecto de Apoyo al Sector Educativo. Lugar: Salón Sacuanjoche, Edificio de Comisiones Parlamentarias.

2:00 p.m. La Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de la Asamblea Nacional celebra el “Día de los y las Asistentes del Hogar y la Familia“. Lugar: Salón Rubén Darío, Edificio de Comisiones Parlamentarias.

3:00 p.m. Claro invita a conferencia de prensa sobre la V Gala Anual del Ballet Studio Ligia Luna. Lugar: Sala de eventos, Claro Puntaldía.

6:30 p.m. Homenaje a los Tres Tenores. Entrada: C$100.00. Lugar: Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, HISPAMER.