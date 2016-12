Ortega busca normalizar relaciones con Costa Rica

*Ticos deben explicar porqué cobran semejante cantidad de dinero

*Tiende la mano al presidente Guillermo Solís

El presidente Daniel Ortega manifestó la noche de este lunes, que pagará a Costa Rica la indemnización reclamada, y así honrar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Así lo expresó Ortega durante la presentación de cartas credenciales de los embajadores en Nicaragua de Costa Rica, la Unión Europea y la Federación de Rusia.

Ortega añadió que los temas que más han causado fricciones entre ambos países se han dilucidado y se siguen discutiendo en la Corte de Justicia, cuyas sentencias siempre han sido respetadas por las dos partes.

“Los diferendos limítrofes de Nicaragua y Costa Rica fueron una herencia histórica, pero que no se han solucionado con guerras, sino más bien recurriendo a la justicia internacional”, dijo Ortega.

“La Corte ha venido fallando, ha ido fallando, quedan algunos temas ahí, hay que indemnizar a Costa Rica por los daños que se pueden haber provocado en la zona del humedal. Así lo mandó la Corte, nosotros acatamos y claro que vamos a pagar. Nuestros abogados en la Corte le enviaron una carta al abogado de la Corte de Costa Rica, diciéndole, bueno, estamos dispuestos a pagar, nada más queremos que nos aclaren bien la cuenta que nos están pasando” indicó Ortega.

Además, expresó que no hay razón alguna para que haya distanciamiento entre los dos gobiernos y pueblos, por lo que Ortega está dispuesto a visitar al mandatario Luis Guillermo Solís.

“Quiero visitarlo, me gustaría saludarlo, manifestarle todo esto que les estoy diciendo, invitarlo también a Nicaragua, cuando él quiera venir que venga, que podamos, que digamos, normalizar nuestras relaciones, porque hay que admitirlo, no hemos logrado normalizar nuestras relaciones”, aseveró Ortega.

Sobre la gran cantidad de nicaragüenses que habitan en Costa Rica, Ortega expresó que estos son una fuerza indispensable para tanto para nuestro país como Nicaragua, ya que estos envían remesas a sus familias.

Señaló también que Nicaragua en su lucha revolucionaria le debe mucho al expresidente José Figueres Ferrer, ya que este le entregó armas al Frente Sandinista, lo que fue el primer armamento de gran calibre con que hasta ese momento contaba la guerrilla.

“En la última etapa de la lucha fue determinante el apoyo de Figueres, como también del presidente Rodrigo Carazo Odio”, dijo Ortega. Manifestó que también fue fundamental la ayuda del presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, así como del comandante Fidel Castro, de Cuba, quienes enviaban armas por Panamá.