Gossip: Esperate un poquito

Por Hamlett

Me senté a seguir escribiendo sobre el tema de la deuda del MRS con el Banpro cuando me topé con el editorial de Luis Sánchez Sancho en La Prensa sobre la personería jurídica que el grupo de Eduardo Montealegre, Ciudadanos por la Libertad, que en ese momento habían anunciado que pedirían al Consejo Supremo Electoral. Pocos días después lo hicieron.

Otra monumental obra a la hipocresía.

Según el editorialista, Montealegre escogió un mal momento para anunciar su petición de personería jurídica a Daniel Ortega. ¿Acaso alguien conoce otro canal para pedir un derecho constitucional exclusivo del Consejo Supremo Electoral en la era orteguista? Si lo conoce entonces mándele un correo a Carmela Rogers “Kitty” Monterrey con copia a Eduardo para que lo haga bien.

El editorialista le dice que está cometiendo un error porque, al hacer la petición, le dará credibilidad al régimen, a las elecciones y él perderá prestigio. ¿Y entonces? ¿Qué creen que anda buscando el MRS, no es acaso que le regresen la personería jurídica?

Pero ese no es el punto, y volvemos al reclamo del CEO del Banpro, Luis Rivas, quien le dijo al MRS que su reclamo no es una nota de cobro ni es un tema legal sino que un reclamo ético y moral.

¿Por qué? Eduardo Montealegre se dio cuenta tardíamente que cometió un grave error toreando a Daniel Ortega al cargar en sus bolsillos al MRS, después del pactazo que hicieron en 2006 y del que no quiere acordarse Luis Sánchez y que Edmundo Jarquín y Enrique Sáenz han comenzado a agitar para asustar a los eduardistas.

El pactazo

Les recuerdo:

1) Un general del Ejército de Nicaragua, ahora retirado, que no es Humberto Ortega, llamó la noche del 6 de noviembre a Eduardo Montealegre y a José Rizo y les pidió reconocer el triunfo de Daniel Ortega. En ese momento, faltaba contar más del 8.5% de los votos -un 13.5%- depositados en la profundidad de la montaña. Rizo se negó porque sabía que con esos votos forzaría la segunda vuelta. Montealegre también sabía que ese porcentaje de votos no era de él y por eso atendió la llamada.

2) El empresario Ernesto Fernández Hollman, quien apoyó la candidatura de Montealegre ese año, también le pidió que lo reconociera. El presidente de El Salvador, Tony Saca, ahora preso y enjuiciado llamó a Eduardo y le pidió lo mismo. ¿Quién movió todos esos hilos? Esa historia tienen que conocerla y se las cuento en estos días.

3) El lunes 7 de noviembre, Montealegre reconoce el triunfo de Daniel Ortega acordando de paso congelar el conteo asignando el 38.59% para el FSLN porque así establecía una diferencia de 9.08% sobre el segundo lugar. O sea, la cifra exacta para ganar los comicios sin verse forzado a una segunda vuelta si el 8.5% que faltaba resultaban ser de la cosecha del PLC. Eduardo amarra de paso un 27% para él, aunque en la boleta de diputados logró el 26.72% y el 26.87% para los diputados al Parlamento Centroamericano. ¿A cuenta de qué, sin tradición de voto cruzado, Montealegre sacó un 1% más que Rizo?

La nueva propuesta

En esta elección, Edmundo Jarquín no alcanza a llegar al 7% de los votos, después de gastar casi un millón de dólares en su campaña, de los cuales, debe más de 900 mil al Banpro.

4) En enero de 2007, la bancada de Montealegre y del MRS reciben a Daniel Ortega en la primera y única visita que éste ha hecho a la Asamblea Nacional y acuerdan votar a favor de una Ley Marco para congelar la aplicación, por un año, de las reformas constitucionales aprobadas en el período anterior. Eduardo le da 365 días de respiro que fueron suficientes para que Ortega despegara su proyecto autoritario. Un año después, el líder sandinista comete el fraude en las elecciones municipales y despoja a Montealegre de la alcaldía de Managua que había ganado en la casilla del PLC.

¡Y ahora no se acuerdan de nada!

Volviendo al punto, Luis Sánchez le insinúa al grupo eduardista que no haga nada ahorita porque el jueves viene Luis Almagro, Secretario General de la OEA, a Managua y su petición podría entenderse como un acto de reconocimiento a las elecciones recién pasadas y de respaldo al gobierno sandinista. ¿O es tonto o se hace porque ese es el fondo del juego?

Más adelantito

“No hay necesidad, entonces, de precipitarse, so pena de suscitar malos entendidos y suspicacias de que se está sirviendo de manera voluntaria o involuntaria a los fines del orteguismo”, dice el editorialista en un claro mensaje de que si ahora están atormentados por las acusaciones, de altos dirigentes del MRS, de que son zancudos, si continúan podría ser peor.

Y en el colmo hasta le dice cuándo debe pedir la personería jurídica. ¿A quién? Ya lo sabemos, a Roberto Rivas para que éste le pida la luz verde a Ortega.

“Para participar en las elecciones municipales, el partido político tiene que haber obtenido su personería jurídica al menos seis meses antes de los comicios, según dispone el artículo 77 de la Ley Electoral. O sea que con vistas a las municipales de noviembre del próximo año, para participar en ellas se debe obtener la personería jurídica a más tardar a principios de mayo”.

O sea, le dice con hipocresía, mejor esperate un poquito.