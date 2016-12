¿Quién Causa Tanta Alegría?

¡La Concepción de María! El grito que une a los nicaragüenses sin distingo de clase social, o partido político. Esta noche a las 6 p.m. se escuchará en toda Nicaragua.

Deseamos felices fiestas marianas a todos los nicaragüenses creyentes. Esperamos que disfruten y que la Virgen proteja siempre a toda esta Nación.

Regresamos el viernes 9

Con motivo de la celebración mañana 8 de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, Trinchera de la Noticia, no circulará en su edición impresa. Sin embargo, estaremos de nuevo con ustedes el viernes 9. Estaremos actualizando las noticias en nuestra página web y redes sociales.

Larga espera

En los últimos dos días, ha habido largas filas de jubilados en las oficinas de CARUNA en Ciudad Jardín. Todos llegan para retirar sus pensiones reducidas o pensiones regulares como jubilados. Se conoció que tienen que agarrar número para ser atendidos. Por ello, muchos llegan desde antes de las 6 de la mañana. ¿No habrá algún mecanismo que supervise el INSS para que no estén tanto tiempo bajo el inclemente sol? Son personas que ya no tienen 20 años de edad.

Comentario a ¡Clase Cáscara!

El periodista y abogado William Roiz Murillo, envió este comentario a la nota publicada ayer en esta sección ¡Clase Cáscara! Referida a declaraciones de Jaime Morales Carazo, a la TV rusa.

“Este señor JAIME MORALES CARAZO por supuesto no se merece el menor respeto es uno de los mejores ejemplos de CAMALEON a como lo es el diputado WILFREDO NAVARRO. Los dos se dan duro como CAMALEONES. Pero lo que no me explico es cómo medios informativos televisivos como NOTICIAS 12 LE DAN MICROFENO A CADA RATO A SEMEJANTES POLÍTICOS SUCIOS, BAJOS, DE LA PEOR CALAÑA. OTRO QUEMADO QUE LE DAN MICROFONO ES A EDUARDO JARQUIN ORTEL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO INCONSTITUCIONAL ORTEGUISTA. PARECE QUE EL PRINCIPAL ENTREVISTADOR DE ESTOS CAMALEONES ES EL JOVEN Y NOVEL COMUNICADOR STALIN VLADIMIR DE NOTICIAS 12 DEL CANAL 12 DE TELEVISION QUIEN EN VEZ DE BUSCAR PERSONALIDADES DE PRESTIGIO SOLO ENTREVISTA A ORTEGUISTAS CAMALEONES QUEMADOS ALGO SOSECHOSO HAY EN ESAS ENTREVISTAS”.

Nota de la redacción: Otras fuentes nos informaron ayer que el señor Stalin Vladimir ya no labora para el Canal 12.

Aniversario de ordenación sacerdotal

El padre Bismark Conde, párroco de la Asunción, Masaya, celebra hoy 7 de diciembre el 16 aniversario de ordenación sacerdotal. Entre las diversas actividades se oficiará una misa esta mañana a las 7 a.m. en dicha parroquia. Trinchera de la Noticia se une a las múltiples expresiones de cariño para el padre Conde, su feligresía y su familia.

Misa de la Sangre de Cristo

Hoy a las 8 a.m. se celebra la misa de primer miércoles de mes en honor a la venerada y milagrosa imagen de la Sangre de Cristo. Se realiza en la Catedral de Managua, donde hoy a las 6 p.m. se celebra la Gritería.

Mañana 8 de diciembre, habrá misa las 8 a.m. (comunión de niños y niñas); y a las 11 am. también misa en este templo.