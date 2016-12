Quiebra de mexicana TRADECO revive corrupción pendiente

*Diarios mexicanos destapan los vínculos entre la empresa constructora Tradeco y cuatro gobiernos panistas

*En 2006 la empresa incumplió el contrato de rehabilitación de la carretera Chinandega-Guasaule por la que recibió $19.5 millones de dólares

*El caso sigue abierto en los archivos de la Contraloría y la Procuraduría General de la República

Ia. parte

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

En el año 2006, a pocos meses de que concluyera la administración de Enrique Bolaños Geyer saltó a la palestra pública un escándalo de corrupción que, como muchos otros cometidos en la llamada “Nueva Era” quedaron tapados… por ahora.

En junio de hace 10 años, la empresa mexicana Tradeco Infraestructura S.A. de CV, reclamó al gobierno de Nicaragua un pago adicional por la suma de US$5,400,077.16 de dólares, por “gastos extras” al proyecto de rehabilitación de la carretera Chinandega-El Guasaule.

Tradeco, a esa fecha, había recibido la suma de $19.5 millones de dólares, sin cumplir con el contrato. Muchas irregularidades técnicas y financieras de la obra fueron denunciadas por autoridades que reclamaron demandar a los constructores para que restituyeran la obra. Pero no ocurrió eso.

Al contrario, el dinero se perdió en los bolsillos de la empresa y la carretera no fue concluida, ni entregada a entera satisfacción.

El proyecto perseguía la rehabilitación de la vía de 72 kilómetros de largo para mejorar la circulación del comercio internacional y de pasajeros en esa zona. Tradeco reclamó al gobierno de Bolaños la suma de $8 millones de dólares porque se habían quedado cortos en la cotización del trabajo.

La carretera remodelada debió haber sido entregada antes de diciembre del 2005, pero en junio del 2006, aún seguía a medio palo. Mauro López Aguilar, representante legal de Tradeco, amenazó al gobierno con tomar “acciones legales” si no entregaban el dinero exigido.

El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), a cargo de Pedro Solórzano Castillo, sobre el que aún pesan más de 15 responsabilidades penales y administrativas imputadas por la Contraloría General de la República se convirtió en un sospechoso, además de responsable directo de lo que ocurrido.

La carta firmada por López Aguilar, del 26 de mayo de 2006, dice: “Me reservo todos los derechos y acciones legales procedentes a favor de mi representada para reclamar dichos conceptos y hacerlos valer si así lo estimara conveniente”.

Tradeco fue contratada para rehabilitar la vía por un valor de US$29.9 millones, a pesar de que la propia Unidad de Adquisiciones de dicha institución fijó el valor de la obra en US$21.8 millones. Es decir, el ex funcionario pactó $8.1 millones de dólares de más sin ninguna justificación técnica, revelaron investigaciones periodísticas en ese tiempo.



Una investigación hecha por Mónica Villanueva, Jonathan Nácar y María Idalia Gómez publicada por el portal Eje Central revela que:“El grupo constructor Tradeco vivió 13 años de esplendor, gracias a su relación con personajes clave del PAN” -que gobernó varios períodos consecutivos hasta el triunfo de Enrique Peña Nieto, miembro del PRI- se benefició del gobierno federal con por lo menos 110 contratos que superan los 26 mil millones de pesos ($1,260.911,736 millones de dólares) . Con el regreso del PRI al poder, dejó de ser la empresa favorita y la desgracia llegó. En los últimos dos años, para defenderse de los juicios por incumplimiento de sus contratos, ha tramitado en México cerca de 70 amparos y, a partir de octubre, enfrentará tres demandas civiles en Estados Unidos, en las que se le exige el pago de más de 100 millones dólares. Por si fuera poco, en esta administración ya no podrá participar en nuevas licitaciones porque fue inhabilitada.“Al revisar la situación legal actual de la que fuera una de las compañías con mayor actividad en la construcción de infraestructura, renta de buques para Pemex y servicios para diferentes secretarías del gobierno federal, Eje Central verificó los juicios que ha tramitado y que enfrenta en México y Estados Unidos, además de los reclamos por obras no terminada, que le han significado pérdidas, hasta ahora, superiores a los 50 millones de pesos. Los documentos demuestran que, como estrategia, los directivos de Tradeco se han estados escondiendo para no enfrentar las demandas.“En México enfrenta 58 juicios, entre civiles y mercantiles, además de denuncias penales en las que se le acusa de posibles daños al erario público por obras no terminadas o concluidas a destiempo, sobreprecio y ampliación de en contratos en montos y plazos sin justificación.El entramado que logró construir Federico Alberto Martínez Urmeneta y sus socios permite entender cómo Tradeco logró inmunidad, beneficios económicos y consiguió extenderse en el país y en Estados Unidos. Sin embargo, su explosivo crecimiento les estalló en las manos y ni sus múltiples contactos, muchos de ellos perdidos tras la salida del panismo del gobierno federal, han podido rescatarlos.

Obras inconclusas de Tradeco

Estos son algunos de los contratos que no concluyó Tradeco:

2001, incumple obra sobre el Río Trinity en Texas, por 24 millones de dólares.

2006, incumple carretera en Nicaragua

2014, daños y demoras en la reconstrucción de una calle en Houston, Texas, con un costo de 11 millones de dólares.

2015, incumplimiento en la ampliación de la Base Aérea Militar de Santa Lucía del Ejército, Tradeco quedó con un adeudo de 450 millones de pesos y una demanda por daños.