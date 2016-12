EEUU suspende alerta de viaje para Nicaragua

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, informó que el gobierno de los Estados Unidos levantó la alerta de viaje para Nicaragua que emitió a sus ciudadanos en semanas pasadas.

“Una de las cosas importantes que sucedió es que Nicaragua ya no tiene ninguna alerta en el caso de los ciudadanos americanos para venir a Nicaragua, a partir del 1 de diciembre nosotros ya no tenemos alerta”, expresó el presidente del COSEP.

Aguerri dijo que la decisión ocurrió en un momento oportuno debido a alta temporada de turismo en el país en estas fechas. “En la temporada alta se da el mayor flujo de turistas y qué bueno que se está levantando esta alerta para que los ciudadanos puedan venir”, agregó.

La alerta, se emitió “algunas semanas” y tuvo su origen en algunos temas políticos. “Pero ya desapareció y esperamos que esto inyecte la llegada de más turistas al país”, reiteró Aguerri.

COSEP: EL MUNDO REQUIERE DE UNA CENTROAMÉRICA UNIDA

Referente al deseo expresado por el presidente Daniel Ortega de reanudar relaciones con Costa Rica, el presidente del COSEP comentó que el mundo hoy requiere de una Centroamérica unida.

“Es importante que entendamos que desde el punto de vista no sólo político sino comercial necesitamos de una Centroamérica unida. Yo he estado informándoles en semanas anteriores los esfuerzos que hemos venido haciendo desde el punto de vista que uno de los principales lugares donde se desarrolla el comercio entre Costa Rica-Nicaragua es Peñas Blancas y tenemos que trabajar en un esfuerzo coordinado entre ambos países para ver reducidos los kilómetros de contenedores que existen en la frontera”, dijo Aguerri.

Agregó que, aunque se han reducido en el lado de Nicaragua aún se mantienen por el lado de Costa Rica.

“En ese sentido si queremos tener respuestas tenemos que hacerlo con un esfuerzo coordinado entre ambos países, no hay otra manera. De nada nos serviría que no haya filas de parte nuestra hacia Costa Rica y que mantengamos filas de Costa Rica hacia Nicaragua… claro es un avance del 50% pero para que el comercio tenga el impacto positivo tiene que ser del 100% y eso significa que los dos países tienen que hacer lo mismo y para eso necesitamos diálogo”, sostuvo.

El presidente del COSEP espera que a la próxima Cumbre de Managua que se realizará próximamente asista el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.

“Recordemos que Costa Rica asume la Presidencia pro tempore de Centroamérica a partir del primero de enero y que mejor que sea el propio presidente Solis quien la reciba de parte del presidente Ortega; creo que sería un ejemplo y cierre importante de esa apuesta que se tiene que hacer de trabajar en la región de manera integrada”, expresó.