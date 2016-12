Panamá amenaza a los trabajadores indocumentados

*Varela dice que aplicará acciones

El presidente de Panamá, Juan Carlos Valera, rechazó la presencia de ciudadanos sin estatus migratorio y que se dedican a trabajar de manera irregular en el país y adelantó que su gobierno impulsará medidas para enfrentar la presencia de extranjeros sin documentos.

“No permitiremos la presencia de nadie que no tenga un estatus migratorio”, dijo el mandatario.

Millares de extranjeros, particularmente de Colombia, Venezuela, Nicaragua y República Dominicana, han migrado en los últimos años a Panamá en pleno crecimiento para trabajar y acceder al dólar estadounidense.

Panamá enfrenta una crisis por la presencia de centenares de migrantes africanos en su zona limítrofe con Costa Rica. Generalmente estos migrantes también tienen como destino Norteamérica, particularmente Canadá, aunque su situación se dificulta mucho más porque ingresan sin ningún tipo de documentos.

El presidente Varela informó este lunes sobre el cierre de su frontera sur con Colombia para impedir el flujo irregular de migrantes cubanos y de otras nacionalidades, justo en el momento en que reactivó con México un puente aéreo para trasladar a miles de isleños a una ciudad fronteriza con Estados Unidos.

“Nos toca cerrar la frontera a este flujo irregular”, dijo el presidente en un acto en el que puso en marcha una operación de seguridad para enfrentar el tráfico de drogas.

El gobernante mencionó el segundo acuerdo al que llegó con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto para ayudar a transportar a más de 3.800 migrantes cubanos que llevan semanas varados en la provincia de Chiriquí y que demandaron infructuosamente la apertura de las fronteras en Costa Rica y Nicaragua para seguir su ruta hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el mandatario, el nuevo puente aéreo se extenderá entre dos y tres semanas. Previamente, una fuente gubernamental, que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada para hablar públicamente del tema, detalló que el lunes salieron dos vuelos de la aerolínea panameña Copa con 157 cubanos cada uno con destino a Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Los cubanos tienen que pagar sus boletos aéreos.