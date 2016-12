Feroz ataque de dos prominentes conservadores contra Ortega

*Dos de los conservadores republicanos más conocidos de Estados Unidos unieron sus firmas para pedir a Donald Trump una política dura contra el líder sandinista

*El presidente del centro de pensamiento The Heritage Foundation y el excandidato presidencial Ted Cruz piden aprobar Nica Act o exigir reformas democráticas de fondo

*Alegan el alineamiento de Ortega con Rusia, Venezuela y las elecciones presidenciales de noviembre pasado

James Warren “Jim” DeMint, un exsenador por el estado de Carolina de Sur en el Senado de los Estados Unidos, miembro del ala dura del partido Republicano y uno de los líderes del movimiento del Tea Party, y el senador Ted Cruz, conservador fundamentalista, publicaron ayer un artículo con sus firmas en el que piden a la futura administración republicana que tome acciones contra el presidente Daniel Ortega.

Como advirtió hace una semana el dirigente del sector energético del país, César Zamora Hinojos, la ausencia de latinoamericanistas -ya no digamos centroamericanistas- en el equipo del presidente electo Donald Trump está siendo aprovechado por fundaciones y grupos políticos para trazar lo que podría llegar a ser la nueva política de Washington para la región.

Jim DeMint, presidente de la conservadora The Heritage Foundation, y Cruz -derrotado por Donald Trump en las elecciones primarias- han propuesto, desde el título del artículo que la política hacia América Central “debe enfrentar al corrupto régimen de Nicaragua”.

El contenido

El artículo inicia descalificando el resultado de las elecciones nacionales del pasado seis de noviembre acusando a Ortega de ser un “líder izquierdista”, de que el FSLN es un partido “marxista”, y de que los resultados del 6 de noviembre “no sorprendieron a nadie”.

DeMint y Cruz dicen que la victoria de Ortega fue un fraude y que Nicaragua seguirá teniendo “un régimen autoritario aliado con todos los enemigos de los Estados Unidos desde Caracas hasta Moscú”.

Los autores agregan que el “el fraude sistemático fue la culminación de meses de trabajo” del régimen sandinista, acusaciones que ilustran con los hechos ocurridos de junio a noviembre.

Soportan su demanda de políticas duras, incluyendo episodios no olvidados como la expulsión, en junio pasado, de tres funcionarios del gobierno de los Estados Unidos “sin explicación sustantiva” agregando que “esta no es la primera vez que Nicaragua ha desterrado a los estadounidenses”.

Por supuesto, mencionan que, en 2014, Ortega prohibió el ingreso al país del senador Marco Rubio, R-Fla., de la representante Ileana Ros-Lehtinen, R-Fla. “Fue su manera de castigarlos por apoyar las sanciones a los abusadores de los derechos humanos del gobierno venezolano”, dicen los escritores.

El ataque al historial de fraudes y maniobras electorales del sandinismo fue central en el artículo. Cruz y DeMint dicen que “este no es el primer intento de Ortega de socavar las elecciones de Nicaragua” y que “ha estado cambiando las reglas electorales y secuestrando las frágiles instituciones de Nicaragua por años”.

“Su partido y su familia controlan prácticamente todas las palancas de poder dentro del país” afirman y que “para los Estados Unidos, las implicaciones (de estos hechos) son graves”.

Vínculos con Venezuela y Rusia

DeMint y Cruz agregan que debido a sus raíces “radicales guerrilleras”, Ortega ha sido por mucho tiempo un aliado de “los regímenes antiamericanos”, citando como “el principal de ellos” al régimen venezolano.

Mencionan los tratos comerciales entre ambos países y en el que “Caracas ha estado comprando el apoyo de Ortega con petro-dólares”.

Satanizan al grupo “ALBA que pretende socavar los intereses estadounidenses en la región” y aunque “la influencia de Venezuela está bajando a medida que su economía se desmorona” la “raíz ideológica del ALBA se mantiene”.

DeMint y Cruz dicen que “con Ortega todavía en el poder, Nicaragua seguramente mantendrá su hostilidad contra los EE.UU.”

El artículo menciona además “los estrechos vínculos de Nicaragua con Rusia y China”, que incluyen “un acuerdo de seguridad entre Ortega y el presidente ruso Vladimir Putin”, que incluyó la entrega de 50 tanques T-72 de forma gratuita.

“Según informes, dicen, Ortega también permitirá a Rusia construir un centro de recolección de inteligencia al norte de la capital Managua”, además de que “una dudosa empresa china, posiblemente con el respaldo de Beijing, tiene planes de construir un canal interoceánico a través de Nicaragua para competir con el construido en Panamá”.

Los autores acusan al presidente Barack Obama y al Congreso de haberse cruzado de manos, mientras todo esto ocurría.

La nueva política

DeMint y Cruz subrayan que esta posición “puede cambiar en enero” y que con el nuevo gobierno de Donald Trump “Washington tendrá la oportunidad de rectificar la defectuosa política exterior de los últimos ocho años. No podemos seguir abandonando a nuestros amigos y mantenerse apaciguado con hombres fuertes como Ortega”.

Loa autores agregan que la futura política exterior estadounidense hacia América Latina debería basarse en objetivo realistas y de principios: promover la seguridad de los Estados Unidos y la prosperidad regional mediante la promoción de reformas democráticas y la buena gobernanza aunque “lamentablemente, ni la democracia ni la buena gobernanza se encuentran en la Nicaragua de Ortega”.

Agregan que “si el Congreso continúa apoyando los préstamos internacionales a Nicaragua, debe insistir en que estén vinculados a mejoras en ambas áreas. De lo contrario, estos préstamos constituyen poco más que caridad desinteresada para un dictador”.

Apuntan que Estados Unidos “no siempre consigue elegir a nuestros amigos, y no podemos darnos el lujo de insistir en que todos nuestros aliados sean democracias jeffersonianas. Pero esa realidad no significa que tengamos que aceptar a malos actores sin cuestionamientos, y hacernos de la vista gorda ante los abusos democráticos”.

“Debe ponerse en conocimiento de Ortega que si quiere los beneficios del comercio con los Estados Unidos, tendrá que promulgar algunas reformas básicas por “los mejores intereses de su país”.

“Nuestro próximo presidente debe demostrar su fuerza para vencer las amenazas del comunismo, el terrorismo y la crisis económica en nuestro hemisferio. Nicaragua y toda la gente amante de la libertad en América Central dependen del liderazgo de Estados Unidos”, concluye el artículo de Jim DeMint y Ted Cruz.