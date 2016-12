Casos Tradeco e Hispánica siguen “vivos” en Asamblea Nacional

*Investigación de la Comisión de Infraestructura y Transporte de la Asamblea Nacional sigue abierta

*Portal de la Procuraduría aún incluye acusación contra Pedro Solórzano por U$3,994,221.10 en daños ocasionados por la firma mexicana

IIIa y última entrega

“Pedro José Solórzano Castillo (ex – ministro del MTI) y José Ríos Castellón (ex–Secretario General MTI) suscribieron un contrato con la Empresa TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE CV, para la rehabilitación de 44.5 Km de la carretera Chinandega-Guasaule, por la cual se pagaría U$$22,068,500.00. La empresa se comprometía a efectuar la obra en un período de 16 meses, iniciando el 20 de enero del 2004 y finalizando el 20 de mayo del 2005, fecha que fue incumplida ya que a mayo del 2006 no había entregado ningún tramo concluido, registrándose por obras ejecutadas fuera de lo contratado y por consiguiente causándole un perjuicio al MTI (Estado de Nicaragua) la suma de U$3,994,221.10, igualmente un contrato con el Consorcio TEC & CIA-IDISA, para la Supervisión de dicha obra, permitiendo ampliar la cantidad de pago mediante acuerdos suplementarios, perjudicando al MTI por la cantidad de C$14,811,139.49”.

Así reza, en el portal web de la Procuraduría General de la República, PGR, la acusación pendiente en contra de dos ex funcionarios del gobierno de Enrique Bolaños por el caso de la carretera Chinandega Guasaule.

La quiebra de Tradeco, una de las empresas más grandes de México, y la denuncia periodística de la corrupción asociada a tres gobiernos presidenciales del Partido Acción Nacional ha visibilizado el caso pendiente de esta empresa, así como otro mega escándalo con la española Hispánica.

Investigación legislativa

Una fuente de la Asamblea Nacional dijo que los casos de Tradeco e Hispánica, en los que se esfumaron millones de dólares en oscuros manejos de la Nueva Era, siguen “vigentes” en la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos que abrió sendas investigaciones en el período legislativo 2007-2012.

Las averiguaciones comenzaron en el primer período de gobierno del FSLN iniciado en 2007.

En el transcurso de las audiencias de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos se conoció del adéndum, después de la firma del contrato con Hispánica, que abiertamente violó la ley de Contrataciones del Estado y la ley de la Contraloría, lo que derivó en que Nicaragua fue sometida al arbitraje para resolver cualquier diferendo, bajo los reglamentos y disposiciones de las Naciones Unidas. Las empresas constructoras Tradeco y Meco Santa Fe convocaron a dos arbitrajes demandando a Nicaragua una suma total de $32 millones de dólares.

El entonces coordinador de Infraestructura de la comisión, el diputado sandinista Edwin Castro, agregó que el adéndum perjudica la soberanía y lesiona los intereses financieros del país.

En su comparecencia a la comisión el ex ministro Pedro Solórzano dijo que el financiamiento para construir la carretera Ticuantepe-Masaya-Granada, de 31.5 kilómetros, fue tomado de fondos destinados para atender las afectaciones del huracán Mitch, en 1998, y desviado a la construcción de la carretera.



Seis empresas españolas compitieron por el jugoso contrato e Hispánica ganó con una oferta de $22 millones de dólares. Pero, Solórzano, como también hizo con la carretera Chinandega Guasaule, saltó por encima de las recomendaciones de los comité técnicos y aumentó posteriormente el contrato a $25 millones 811 mil dólares.Según Solórzano, el préstamo que provenía de fondos destinados a un propósito humanitario, prohibía la contratación de empresas nacionales además que la supervisión la haría otra empresa española.A preguntas de los diputados se lavó las manos diciendo que el incumplimiento de construcción de Hispánica, que debió ser al 31 de octubre de 2005 se dio cuando “yo ya no era el ministro del MTI”.El tramo de carretera Chinandega – Guasaule tuvo un costo de 35 millones bajo la responsabilidad de la Empresa Tradeco, mientras que el proyecto Mua – San Lorenzo tuvo un costo de 42 millones de dólares que incluyó arbitraje y sobre carpeteo por el deterioro después de su construcción en la carpeta asfáltica.El ministro del MTI, Ingeniero Fernando Martínez, quien lleva diez años en el cargo, informó que después de analizar el caso con el Procurador General de la República, Nicaragua debía prepararse para contrademandar. “Hay que someterse al reglamento del proceso de arbitraje, donde se necesita suficiente conocimiento legal en esa materia”, dijo entonces a los periodistas.Esto no se ocurrió, con lo que el sandinismo archivó el caso pero no lo anuló.En esas audiencias, el ex ministro del MTI Ricardo Vega Jackson apuntó la responsabilidad de lo ocurrido a su predecesor Pedro Solórzano quien decidió hacer la circunvalación de la carretera ampliando el plazo acordado para construir la vía y además aceptando “chantajes” de Hispánica que reclamó más millones de dólares de lo pactado.En el caso de la construcción de 88 kilómetros de la carretera Mua – San Lorenzo y de 72 kilómetros de la carretera Chinandega – Guasaule- el exministro Pedro Solórzano no pudo explicar el porqué del aumento de precio, en ambos proyectos.