El movimiento que intenta evitar que Trump sea presidente

*Este 19 de diciembre los representantes del colegio electoral en todo el país designarán formalmente a Donald Trump como presidente

*Sin embargo, algunos de ellos intentan evitarlo. Hasta ahora sólo uno -un republicano- ha dicho públicamente que cambiará su voto

Por Antonieta Cádiz

UNIVISION

La organización Electores Hamilton tiene una meta ambiciosa: conseguir que 37 electores republicanos cambien su voto y así evitar la elección de Donald Trump el próximo 19 de diciembre por parte del colegio electoral, el último paso antes de la toma de posesión.

En entrevista con Univisión Digital uno de sus fundadores, Bret Chiafalo, elector del estado de Washington -donde ganó Hillary Clinton- explicó que el colegio electoral “no es un simple trámite que le da la estampa al presidente electo, sino que es parte del sistema de balances establecido en la Constitución”.

“Trump no tiene experiencia en gobierno, no está preparado para el cargo. Ni siquiera ha sido confirmado por el colegio electoral y ya está llamando a Taiwán. Es un riesgo para el país”, agregó.

Según las reglas en la Constitución, el nuevo presidente debe contar con al menos 270 votos del colegio electoral. Si en lugar de eso, Trump lograra sólo 269, entonces la Cámara de Representantes -de mayoría republicana- sería la encargada de elegir al nuevo presidente.

Aunque Chiafalo está consciente de que este escenario político es extremadamente difícil de lograr, cree que existe una oportunidad. Hasta ahora cuentan con un elector republicano y siete demócratas.

Respaldo a Clinton

Los electores de Colorado Polly Baca y Robert Nemanich están obligados a respaldar a Hillary Clinton, la ganadora en su estado, pero esta semana anunciaron que cambiaran sus votos para un candidato republicano de consenso.

Ambos son parte del movimiento Electores Hamilton (Hamilton Electors). El anuncio es una señal clara para los electores republicanos que el movimiento está intentando convencer.

Diversos estados, incluido Colorado, prohíben a los electores votar en contra del candidato que ganó los votos electorales. El secretario de Estado de Colorado, Wayne Williams, amenazó con reemplazar a Baca y Nemanich si modifican su voto.



Caso en Texas

Esta semana el primer elector republicano confesó que no votará por Trump. Usualmente es una formalidad, los electores se reúnen y votan de acuerdo al candidato ganador en sus respectivos estados.

Pero Christopher Suprun uno de los 38 electores que le corresponden al estado de Texas, dijo en un editorial para el periódico The New York Times que no votará por Trump.

Suprun, paramédico de profesión, escribió que “hace 15 años juró defender su país y la Constitución de todos los enemigos extranjeros y nacionales” y el “19 de diciembre lo hará de nuevo”.

Texas no exige que los electores voten de acuerdo al voto popular del estado. La decisión de Suprun viene luego que Art Sisneros, otro elector texano anunciara que dejaría su puesto, ya que no podía votar por Trump.

Suprun sugirió en el editorial que los electores se unieran detrás de otro candidato republicano como el gobernador de Ohio, John Kasich.

Sistema y estrategia

Los estados tienen reglas propias a la hora de seleccionar a sus electores. Por ejemplo, en Washington son elegidos por votación, en Oregon en cambio deben estar en el liderazgo del distrito congresional.

Asimismo, los estados tienen diferentes consecuencias cuando un elector cambia su voto. En Washington es una multa de 1,000 dólares, pero en Nuevo México es un delito menor por el que se puede ir a la cárcel.

“Creemos que es más fácil convencer a electores en los estados de Texas, Ohio, Pennsylvania y Utah, ya que ahí la base de apoyo de Trump es débil y las leyes son menos restrictivas si un elector decide cambiar el voto”, explicó Chiafalo.

Pero, de todas formas, la organización está contactando a todos los electores, que en total suman 538, ya sea a través de llamadas o figuras públicas en los estados.

“Si no funciona al menos lo intentamos”, concluyó Chiafalo.

Un segundo elector de Texas dice que no votará por Donald Trump

Christopher Suprun, miembro republicano del Colegio Electoral, dijo que aunque su estado votó republicano no puede elegir al magnate porque este no está calificado para ser presidente. Se suma así a Art Cisneros, quien prefirió renunciar al ente electoral de Texas para no traicionar sus convicciones.

Por: Univision

“La elección del próximo presidente todavía no ha terminado”, escribió el elector texano Christopher Suprun, quien es uno de los 538 que oficialmente elegirá a Donald Trump como mandatario el próximo 19 de diciembre, en un editorial de ‘The New York Times’. “Los electores de conciencia todavía pueden hacer lo correcto por el bien del país. Los electores presidenciales tienen el derecho legal y el deber constitucional de votar a conciencia “.

De cumplir su promesa, Suprun se convertiría en el primer elector en intentar bloquear la posibilidad del Trump de llegar a la Casa Blanca. Otro miembro de su colegio electoral en Texas, Art Cisneros, prefirió renunciar a su puesto para no tener que enfrentar las presiones y en cambio mantenerse firme a sus convicciones.

“Trump carece de la experiencia en política exterior para servir como comandante en jefe”, escribe Suprun, quien hace 15 años fue parte del cuerpo de bomberos que respondió a los ataques del 11 de septiembre y hoy pertenece a la fundación Never Forget 911.

Dice que su experiencia tras uno de los peores atentados en la historia del país le corroboró que aunque “George W. Bush es un hombre imperfecto, nos guió a través de los días trágicos que siguieron a los ataques”.

“Su liderazgo demostró que Estados Unidos era una gran nación. Esa fue también la última vez que recuerdo la nación unida. Miro al señor Trump fallando en la unión de Estados Unidos y en cambio conduciéndonos a un gran abismo entre nosotros”, asegura.

Suprun criticó decisiones del magnate como el nombramiento de Setephen K. Bannon como su asesor y del general retirado Mike Flynn como su consejero de seguridad nacional, así como sus negocios en todo el mundo que podrían plantear conflictos de intereses. “Son un problema que podría causarle una destitución del cargo en su primer año dada sus respuestas desdeñosas a los conflictos financieros de interés”.

“Él señor Trump no entiende la Constitución”, dice en otro de los apartes del editorial.

El Colegio Electoral está constitucionalmente obligado a convocarse antes de que los resultados de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre sean oficiales. Por lo general, estas reuniones no significan nada más que una ratificación de la forma como votaron los estados, pero este año los electores han amenazado con desertar en números récord: 26 estados, entre los que no está incluido Texas, obligan a sus electores a seleccionar al ganador del voto popular.

“Desde la elección, la gente me ha pedido que cambie mi voto basado en desacuerdos de política con Donald J. Trump. En algunos casos, citan la diferencia del voto popular. No creo que los presidentes electos deban ser descalificados por desacuerdos políticos. No creo que deban ser descalificados porque ganaron el Colegio Electoral en vez del voto popular. Sin embargo, me piden que vote el 19 de diciembre por alguien que muestra diariamente que no está calificado para el cargo”, opinó Suprun.

En el editorial recordó que el Colegio Electoral fue establecido por Alexander Hamilton para determinar si los candidatos son calificados, no participan en la demagogia y son independientes de la influencia extranjera. “El señor Trump nos muestra una y otra vez que no cumple con estos estándares. Dadas sus propias declaraciones públicas, no está claro cómo el Colegio Electoral puede ignorar estas cuestiones, por lo que debe rechazarlo”.

Finalmente Suprun sugirió que los electores deberían unificarse detrás de una alternativa republicana como el gobernador John Kasich de Ohio. “He invertido innumerables horas para servir al partido de Lincoln y elegir a sus candidatos. Voy a invertir muchas más en ser más fiel a mi partido que a algunos que lo lideran. Pero no tengo una deunda con un partido. Tengo una deuda con mis hijos de dejarles una nación en la que puedan confiar”.