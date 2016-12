EEUU mantiene advertencias a viajeros de Estados Unidos

* Suspensión de alerta para los viajeros no elimina más de 10 recomendaciones del Departamento de Estado a sus nacionales

*En particular hay advertencias a periodistas, académicos y funcionarios del gobierno de que pueden ser expulsados sin alguna razón válida

* “El Gobierno de Nicaragua es autoritario, limita la libertad de expresión y de reunión pacífica, reprime la disidencia interna, y vigila y responde a las amenazas percibidas a la autoridad”, dice el gobierno de Estados Unidos

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

Organizaciones del sector privado, fundamentalmente, celebraron la suspensión, el pasado 30 de noviembre, de la alerta de viaje para Nicaragua que el gobierno de Estados Unidos emitió a sus ciudadanos desde finales del pasado mes de junio.

El COSEP dijo que la medida estimularía el turismo, que entra en temporada alta este mes de diciembre.

Sin embargo, la embajada de Estados Unidos advirtió através de un mensaje en la red social Twitter que se mantienen importantes recomendaciones para sus ciudadanos. “Info p viajar a Nic se encuentra en pág. oficial d Dept State. Viajeros aún deben informarse s/ situación del país”, dice el mensaje en español.

Adjunto hay un enlace en el que, la sección de pasaportes de los consulados de Estados Unidos, hacen una radiografía del país que incluye recomendaciones y alertas muy similares a las que fueron suspendidas al iniciar el mes.

En una parte del informa califican que el “Gobierno de Nicaragua es autoritario, limita la libertad de expresión y de reunión pacífica, reprime la disidencia interna, y vigila y responde a las amenazas percibidas a la autoridad”.

Recomendaciones

El informe sobre Nicaragua fue actualizado el pasado 30 de noviembre en que advierten que los viajeros no necesitan de visa, aunque deben pagar por una tarjeta de turismo en el aeropuerto, así como estar vacunados contra la hepatitis A, hepatitis B, rabia, tifoidea, tétano y difteria.

También hay recomendaciones más generales, como declarar en Aduanas si trae diez mil dólares o más en efectivo, o que no hay restricciones con las monedas.

Al viajante estadounidense, la sección consular les proporciona direcciones y números de teléfonos para que se reportan y les recomiendan leer la información que el Departamento de Estado (Fact Sheet on Nicaragua) tiene del país sobre las relaciones bilaterales.

Informan que las autoridades nicaragüenses han rechazado el ingreso o expulsado a extranjeros, incluyendo trabajadores del gobierno de Estados Unidos, académicos y periodistas “por razones no definidas claramente”.

“Usted debe tener un boleto de ida o vuelta y evidencia de fondos para mantenerse mientras está en Nicaragua”, dice otra recomendación, que complementa con el dato de que la visa de turista cuesta diez dólares y que es mejor que lleve esa cantidad.

La tarjeta de turismo es válida por 90 días para todos los países centroamericanos del CA-4 y que pueden obtener una extensión en las oficinas de migración de Nicaragua.

Hay información precisa sobre los documentos de viaje que necesita para entrar al país, la toma de su temperatura corporal por médicos al ingresar por las fronteras, o que si procede de algún país africano que sufra epidemias podría ser puesto en cuarentena.

El turista debe salir del país con el mismo pasaporte que entró y que el impuesto de salida cuesta USD$42 dólares, generalmente incluido en el ticket del vuelo.

“Los ciudadanos estadounidenses que viajan con pasaportes diplomáticos u oficiales, o en vehículos con placas diplomáticas de los países vecinos deben notificar a la embajada en Managua porque el gobierno de Nicaragua requiere de una notificación especial…”, dice otra recomendación.

El viaje de menores de 18 años nica americanos y vacunas está todo detallado en la web.

Grupos de caridad

Uno de los problemas causados por el gobierno de Nicaragua con las estrictas medidas hacia los estadounidenses ha afectado a decenas de grupos de voluntarios, iglesias, donantes, trabajadores sociales que llegaban al país para hacer obras sin la intervención directa del gobierno.

La embajada de Estados Unidos ahora les advierte que los coordinadores de los grupos de voluntarios deben enviar un correo electrónico a la embajada de Nicaragua en los Estados Unidos (asistente.emb@embanic.org) o a la cancillería de Managua (enlace@cancilleria.gob.ni) para informar previamente de su viaje si se trata de una misión voluntaria, brigadas médicas o de caridad, visitas organizadas por el gobierno EEUU, grupos religiosos, escolares “o cualquier otro grupo que estén haciendo este tipo de trabajos en Nicaragua”.

Agrega la advertencia que “si su grupo ha trabajado previamente en Nicaragua o tiene una Oficina local, usted no está exento de estos requerimientos”.

Seguridad

El informe incluye un duro “retrato” del país. “El Gobierno de Nicaragua es autoritario, limita la libertad de expresión y de reunión pacífica, reprime la disidencia interna, y vigila y responde a las amenazas percibidas a la autoridad”, dice el informe.

“Las autoridades nicaragüenses pueden monitorear, detener y cuestionar físicamente o electrónicamente a ciudadanos privados de los Estados Unidos acerca de sus actividades, incluyendo el contacto con ciudadanos nicaragüenses, especialmente en temas tan variados como el propuesto canal interoceánico, elecciones y críticas al Gobierno de Nicaragua. El sistema legal controlado por el gobierno puede resultar en detenciones prolongadas de ciudadanos estadounidenses sin cargos o debido proceso”.

“Las manifestaciones ocurren frecuentemente en todo el país; En el pasado, han sido violentas. Evite las demostraciones y tenga cuidado con las grandes reuniones”, incluye el reporte oficial.

Uno de los problemas causados por el gobierno de Nicaragua con las estrictas medidas hacia los estadounidenses ha afectado a decenas de grupos de voluntarios, iglesias, donantes, trabajadores sociales que llegaban al país para hacer obras sin la intervención directa del gobierno.

La embajada de Estados Unidos ahora les advierte que los coordinadores de los grupos de voluntarios deben enviar un correo electrónico a la embajada de Nicaragua en los Estados Unidos (asistente.emb@embanic.org) o a la cancillería de Managua (enlace@cancilleria.gob.ni) para informar previamente de su viaje si se trata de una misión voluntaria, brigadas médicas o de caridad, visitas organizadas por el gobierno EEUU, grupos religiosos, escolares “o cualquier otro grupo que estén haciendo este tipo de trabajos en Nicaragua”.