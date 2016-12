Gossip: En defensa de monseñor Sándigo

Por Hamlett

Ha sido brutal y despiadado el linchamiento del MRS y sus grupos acólitos a Monseñor René Sándigo, obispo de Chontales, solo porque dijo la verdad, que a él le consta y mucho por el guía espiritual de los católicos chontaleños.

 Nada extraño. El MRS está conformado por el núcleo de intelectuales anti empresa privada, enemigos declarados del COSEP y Amcham, y de la iglesia, sobre todo la católica. Lo fueron como miembros del FSLN en los años 80 y 90, aunque se metieron bajo la sotana del Cardenal Miguel Obando y Bravo en esos años para defenderse de los ataques políticos del FSLN de Daniel Ortega.

 Lo que sí es extraño es que monseñor Silvio Báez Ortega, obispo auxiliar de la metrópoli católica de Managua, se haya unido al linchamiento haciendo causa común con el MRS, al que claramente ha defendido, compartido sus posiciones y, lo más reciente, en este caso llegar a la mentira. Según sus declaraciones a un diario local a él le consta que a los campesinos del movimiento anti canal no han sido abandonados por el MRS y los grupos que los usan.

 “El movimiento social campesino, para mí, es el movimiento más auténtico y creíble de Nicaragua y me consta que no está manipulado”, dijo Báez a los medios radicales. ¿Cómo puede constarle más a él que a su par, monseñor Sándigo, que administra esa provincia católica? ¿Por qué rompió la unidad de los obispos discrepando en público un tema que debieron discutir internamente? ¿Por amor a la verdad? ¡Por favor!

 En honor a esa verdad reproduzco a continuación las declaraciones textuales de monseñor Sándigo para que sean leídas, reflexionadas y asimiladas.

Clero está inconforme

 “Sin duda nuestro clero ha demostrado inconformidad, esto lo venimos diciendo desde hace buen rato, a nosotros nos toca el sector del Tule y comunidades y sí nos preocupa que, por un lado, hay prohibición de libertad a los que los ciudadanos tienen derecho.

 “Al mismo tiempo nos preocupa que haya organizaciones que manipulen a nuestros campesinos. A mí personalmente me preocupa que pongamos a nuestros campesinos en medio del sándwich, en medio de intereses, en medio de un trasfondo político. Y este campesino que tiene un corazón sincero, fuerte, transparente esté siendo manipulado y conducido.

 “Yo lo dije una vez cuando había estas protestas hace dos años: A ustedes me los están incitando, me los están llevando por un camino que puede traer consecuencias. Y no hemos agotado algo que es mejor dialogar, escuchar, y qué sucedió en aquel entonces, que después de un brote de violencia, las organizaciones que estaban detrás, los partidos que estaban detrás dejaron solos a nuestros campesinos y tuvimos que intervenir, como Iglesia, para liberar a estos hermanos campesinos, pero, hago un llamado a organizaciones no gubernamentales, a organizaciones que tienen salarios y que manipulan a nuestros campesinos a que no los estén echando a morir.

Los abandonan

 “Porque irresponsablemente hay organizaciones que están manipulando a nuestros campesinos y después los abandonan y todo por intereses ideológicos, todo intereses políticos, apelo a que se respete a nuestros campesinos de una parte y de otra, porque después ellos son los que sufren las consecuencias y tal.

 “Nosotros somos los que vivimos con ellos, nosotros somos los que estamos siempre con ellos, nosotros somos los que dormimos y nos levantamos con ellos, y de verdad que nos duele cuando nuestros campesinos los utilizan por un lado y por otro y después nadie da la cara por ellos.

 “Yo estuve el domingo en El Tule celebrando las fiestas patronales y escuchaba de muchos campesinos la preocupación porque llegan organizaciones que manipulan una protesta que es sincera, que sale del corazón del campesino, la preocupación por su tierra, preocupado por su economía, por su futuro. Pero este tipo de organizaciones que llegan y se aprovechan de estas inquietudes y de esas preocupaciones y los lanzan.

Piden consejos

 “A nosotros, como Iglesia, nos piden consejo, nos piden asesoría, y ¿qué sale de nuestro corazón? Tengamos calma, confiemos en Dios, tratemos de agotar el diálogo, sentémonos, pero nunca va a salir de nosotros de lanzar a nuestros campesinos a que vayan como punta de lanza, y después sean maltratados, encarcelados, porque ya al calor de la manipulación y de la protesta viene la reacción y la protesta.

 “De verdad que es una irresponsabilidad el estar utilizando a nuestros campesinos, el estar lanzando a nuestros campesinos cuando ciertamente hay una inquietud que debe ser escuchada en una mesa de diálogo.

 “Como iglesia siempre hemos hecho este llamado, sentémonos a dialogar, escuchemos y no hagamos de esta preocupación del campesinado…

 “A muchos como los que ustedes han estado enfocando como el MRS, que ha estado presente allí manipulando a nuestros campesinos y organizaciones no gubernamentales y toman a nuestros campesinos por sus demandas justas que ellos hacen, pues los lanzan como punta de lanza”.

Por los caminos van los campesinos

 “De dos en dos,

de diez en diez,

de cien en cien,

de mil en mil,

descalzos van los campesinos

con la chamarra y el fusil…

 De dos en dos los hijos han partido,

de cien en cien las madres han llorado,

de mil en mil los hombres han caído,

y hecho polvo ha quedado

su sueño en la chamarra, su vida en el fusil…”

 (Del poema de Pablo Antonio Cuadra)

 ¿Y acaso esta no ha sido siempre la misma historia de hoy?