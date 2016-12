Mujeres aprendiendo a posicionarse en Latinoamérica

No se trata de poner a las mujeres en puestos de liderazgo, sino que de entregar herramientas clave a las mujeres para que alcancen dichos puestos con base en un esfuerzo bien encausado; no se trata de igualar el trabajo de la mujer con el del hombre, sino que aprovechar que son diferentes para crear valor a la empresa; y no se trata de pensar en dar mayor diversidad de género en la alta gerencia porque es justo y políticamente correcto, sino que porque es la decisión económicamente inteligente. Eso es lo que busca el Women Executive Leadership Program de INCAE, que se realizó entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre en Miami.

“Este es un programa muy especial. El liderazgo compartido, entre hombres y mujeres, y el apoyo al desarrollo de la mujer, pueden ayudar a crear una sociedad más solidaria, equilibrada, donde todos encuentren espacio para encontrar su propósito personal y profesional”, explicó Camelia Ilie, Directora Académica del Programa, Decana de Educación Ejecutiva de INCAE y Chair del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer (CLCM) de la institución.

Más de 50 mujeres de toda Latinoamérica, aprendieron en los 5 días del programa las claves que las ayudarán a responder estas preguntas y seguir creciendo profesionalmente y generando un impacto positivo en la región. Todo esto a través de actividades interactivas, y las presentaciones de grandes ponentes del mundo público y privado que contaron sobre su experiencia y dieron sus consejos a las participantes.

Mujeres como la Ex Ministra de Cultura de Costa Rica, María Elena Carballo, y la Ex Canciller de El Salvador, María Eugenia Brizuela, así como la profesora de INCAE, Susan Clancy, y las reconocidas coach Patricia Cauqui y Margaret Grigsby, fueron parte de este importante programa. “Las ponentes nos han compartido sobre cómo ellas se han desempeñado en esta labor de hacer valer la voz de la mujer y esto en lo personal me llena mucho, porque han entregado herramientas que puedo usar en mi vida profesional y personal”, comenta Mónika Ortegón, participante proveniente de México.