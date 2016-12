La macroeconomía está bien, pero se está volviendo más frágil

Néstor Avendaño,

Economista y presidente de COPADES

Entre las estadísticas anuales del Banco Central de Nicaragua (BCN) se puede detectar que desde el año de 2002 hasta el año de 2015 se dieron trece aumentos consecutivos del saldo de las reservas internacionales brutas de la autoridad monetaria, excepto en 2012 cuando cayeron apenas US$5 millones. El comportamiento de esta variable clave de la estabilidad macroeconómica del país es un reflejo de la certidumbre económica y financiera, de la disminución del índice de riesgo-país de Nicaragua y de la correcta administración de la macroeconomía de parte de las autoridades nacionales.

Sin embargo, en este año 2016 el ascenso continuo de dichas reservas se verá interrumpido por el menor ingreso de recursos externos a las arcas del BCN y la mayor venta neta de divisas del BCN al sector privado. Al 7 de diciembre del año en curso, las reservas brutas del BCN observan una caída de US$138.2 millones con respecto a su monto registrado el 31 de diciembre de 2015, al totalizar US$2,354.1 millones.

Ese saldo de la reservas internacionales brutas es equivalente 2.29 veces el saldo de la base monetaria (en córdobas), y es menor que el objetivo de 2.5 veces establecido por el BCN y que el objetivo de 2.3 veces que se estableció hasta 2011 en los programas de ajuste económico y de reforma estructural con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ese saldo de reservas internacionales brutas también es equivalente, en términos preliminares de COPADES, a 4.74 meses de importaciones de bienes CIF y supera el mínimo de 4 meses recomendado por el FMI para un país como Nicaragua. El comunicado oficial del equipo técnico del FMI, encabezado por Gerardo Peraza, que visitó al país entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre de este año, dice que se proyecta que las reservas internacionales brutas se mantengan estables en torno a 4 meses de importaciones (excluyendo zonas francas), lo cual es cierto, pero no se manifestó si se mantendrán, al menos, en el mínimo de 2.3 veces la base monetaria.

Siempre hemos manifestado que la macroeconomía está muy bien, pero es frágil, lo cual comenzamos a constatar en el ambiente monetario. Un garante de la estabilidad del tipo de cambio oficial y de una presión inflacionaria baja y estable ha sido, sin lugar a dudas, el crédito petrolero de Venezuela, cuyo mayor beneficio al país fue la defensa de la posición de las reservas internacionales del BCN al pagarse sólo el 50%, o el 40% o el 30% de la factura de cada embarque de hidrocarburos procedente del país sudamericano, a medida que bajaba el precio del barril de crudo WTI desde US$100, a US$50 y a US$30, este último observado en enero de este año.

Para la estabilidad macroeconómica del país tan importante son los datos del financiamiento de las importaciones de crudo y combustibles como los de volúmenes de hidrocarburos suministrados por Venezuela a Nicaragua. 2011 fue el año en que ALBANISA recibió el mayor monto de dicho crédito, US$564 millones, que fue seguido por montos anuales de US$556 millones en 2012 y US$559 millones en 2013, gracias a que Venezuela suplía un poco más del 90% del valor del requerimiento anual de hidrocarburos del país, que usualmente ha oscilado alrededor de 11 millones de barriles.

Hoy, de acuerdo con cifras oficiales correspondiente al primer semestre de 2016, el crédito petrolero de Venezuela suma US$108 millones, pero sólo suple el 28% del valor total de las importaciones de hidrocarburos del país. Por consiguiente, hay que pagar de contado el 72% del valor importado de petróleo y combustibles, que en este año proceden principalmente, en orden de importancia, de Estados Unidos, México y Guatemala. Este pago ha expuesto al riesgo la estabilidad macroeconómica, al debilitarse la posición de las reservas internacionales del BCN.

Por otro lado, la principal fuente de ingresos de divisas líquidas en las arcas del BCN es el flujo bruto de la inversión extranjera directa. No obstante el ruido político imperante desde junio recién pasado, con los cambios de jefatura del Partido Liberal Independiente (PLI) y la destitución de un grupo de diputados de la ex Bancada del PLI (BAPLI), y con el silencio electoral prolongado en un año de elecciones presidenciales, el riesgo político de Nicaragua pasó de moderado a alto y afectó el flujo de inversión extranjera directa. Esta situación se agravó con la aprobación de la iniciativa de ley Nica Act, que llama a suspender las contrataciones de nuevos préstamos concesionales de Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), pero esto será neutralizado con la contratación de préstamos no concesionales que Nicaragua ha realizado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el segundo semestre de 2016.

Sin embargo, el riesgo de la futura ley Nica Act no se concentra sólo en la suspensión de nueva deuda multilateral, sino que se difundirá en el flujo de la inversión extranjera directa, principalmente estadounidense. No hay que olvidar que los inversionistas estadounidenses son los que más capital real (construcción y maquinaria y equipo) han acumulado en el país, de tal manera que de cada US$100 invertidos por extranjeros en Nicaragua entre 1991 y 2015 US$20 corresponden a empresarios de Estados Unidos.

Por estas razones consideramos necesaria la disminución del riesgo político para fortalecer la estabilidad macroeconómica del país. El dialogo político es ineludible para reducir ese riesgo, sin exclusiones de representantes de grupos políticos, aunque sean muy pequeños, reconocidos o desconocidos por el Consejo Supremo Electoral, que haga posible la transparencia y la observación del Proceso Electoral, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos.

Ojalá que no se exponga a más riesgo la atracción de la inversión y la estabilidad del tipo de cambio y de la baja presión inflacionaria. El BCN sólo posee dos mecanismos para proteger a las reservas internacionales, o sea, para sacar de circulación córdobas que demandan importaciones, como son (i) subastar Letras, para lo cual tendrá que elevar la tasa de rendimiento de esos títulos valores para atraer a los inversionistas financieros, y (ii) elevar la tasa efectiva de encaje sobre los depósitos en córdobas del sistema financiero nacional, que hoy es aproximada a 23% aunque la legal es 12%, lo cual incrementará la tasa de interés activa en el mercado financiero local.

Tampoco hay que olvidar que Nicaragua aún no ha usado la línea de crédito de US$200 millones que suscribió con el BCIE para apoyar la gestión de liquidez del BCN. Es preferible usar estos recursos que se han renovado por siete años consecutivos, antes que intentar la colocación de la deuda soberana en el mercado financiero internacional, en un momento en que comenzarán a subir las tasas de interés –comenzando con las de la Fed- que harán más caro y más escaso el crédito, teniendo en cuenta el alto riesgo crediticio, altamente especulativo, que tiene Nicaragua según las calificaciones de Moody´s Investors, Fitch y Standard & Poor´s.

También debemos recordar que se debe mantener la libre convertibilidad, columna central del actual modelo económico del país. Por consiguiente, las autoridades del BCN deberán estar más atentas a la relación de las reservas internacionales brutas con la base monetaria en vez de la relación de dichas reservas con las importaciones de bienes CIF.