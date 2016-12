Agenda y Eventos para 13 de diciembre

7:30 a.m. La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF), invita a charla sobre la “Importancia del Marco Regulatorio de las Microfinancieras en Nicaragua”. Lugar: Centro de Convenciones Crowne Plaza, Salón el Lago.

8: 00 a.m. Comisión Nicaragüense del Huevo ofrece desayuno navideño: Lugar: Salón El Lago, Hotel Crowne Plaza.

9:00 a.m. Continuación de la Cuarta Sesión Ordinaria de la XXXII Legislatura de la Asamblea Nacional. Lugar: Hemiciclo, Edificio “Mártires del 22 de enero de 1967”.

10:30 a.m. La Embajada de Alemania en la presencia de su Encargada de Negocios AI, Camerata Bach y el Teatro Nacional Rubén Darío le invitan al lanzamiento de la tradicional gira de conciertos Coros y Aires Navideños Alemanes Nicaragüenses 2016 por toda Nicaragua. Lugar: Lobby del Teatro Nacional.

11: 00 a.m. Sesión especial de la Asamblea Nacional en conmemoración del Día de la Amistad Nicaragua y Rusia. Lugar: Hemiciclo, Edificio “Mártires del 22 de enero de 1967”.

12:00 m. Reunión de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Lugar: Sala de reuniones de Junta Directiva, Edificio Presbítero Tomás Ruiz.