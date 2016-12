Cristiano Ronaldo: “Si jugara con Messi, yo tendría más Balones de Oro”

*El luso bromeó: “Pero Messi no estaría muy lejos”

Cristiano Ronaldo, que celebró este lunes su cuarto Balón de Oro, concedió una entrevista a ‘France Football’, revista que otorga el premio, y se refirió a su rivalidad con Messi y hasta imaginó cómo sería el fútbol con los dos jugadores en el mismo equipo.

“Es una cuestión difícil. No lo sé. Hubiera sido interesante jugar en el mismo equipo. Creo que los grandes jugadores deberían jugar juntos. Si hubiéramos estado en el mismo equipo, yo tendría más Balones de Oro, pero él no estaría muy lejos (risas). Todo el mundo sabe que es un grandísimo jugador y tiene cinco Balones de Oro”.

El luso se marca por supuesto el objetivo de seguir ganando el trofeo y alcanzar a su rival: “Voy a intentarlo. Estaré en la pelea como siempre. Mi objetivo ahora es conquistar el Mundial de Clubes, un trofeo importante. Es un título que el club quiere conseguir. Y si es posible, la Liga, la Champions y la Copa. Quiero ganarlo todo”.

Por otro parte, habló de las presuntas irregularidades con Hacienda: “Claro que me amargó el placer de ganar este Balón de Oro. Estaría mintiendo si dijera que no, no soy hipócrita. No me hizo nada bien y todo esto es un proceso difícil para mí y para las personas que están a mi alrededor. Para mi familia, mi hijo, para la gente que trabaja conmigo…”.



“Me duele porque siempre tratamos de hacer las cosas bien. Hay gente inocente en la cárcel y me siento así. Uno sabe que no hizo nada malo. La verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz”, dijo el jugador del Real Madrid.Cristiano apuntó también que “cuando hablan de mi vida privada, de mis amigos, del lugar al que me fui de vacaciones, de si tengo novia o no… eso es normal. Pero cuando se trata de algo serio como lo que está ocurriendo ahora debe haber justicia. Tengo abogados”.