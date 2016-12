¡Estas calles!

De nuevo, Managua mostró ayer que la mayoría de sus calles necesitan una reparación de verdad. Con la lluvia de este martes muchas vías se pusieron peor de lo que están. Esa calle que va de Galerías hacia Santo Domingo, o el camino del Viejo Santo Domingo es un verdadero dolor de cabeza.

Un ministerio “desmantelado”

La institución que en los años 90 inició un proceso de fortalecimiento para aglutinar todas las actividades y servicios del sector agropecuario parece estar casi desaparecida. Nos referimos a lo que fue el Ministerio Agropecuario y Forestal, creado así en el gobierno de Arnoldo Alemán cuando se le anexó las funciones de control forestal. Asimismo, desde el gobierno de doña Violeta Chamorro y también en la administración Alemán, el BID invirtió millones de dólares en crear la instancia de servicios agropecuarios. Con el retorno al gobierno de Daniel Ortega, este ministerio ha perdido el liderazgo que venía teniendo para el importante sector agropecuario.

Sólo encuestas

Varios ex funcionarios que trabajaron en la modernización de esta instancia gubernamental comentaron que ni se escucha mencionar para nada lo que ahora volvió a ser el Ministerio de Agricultura. Dicen que ahora sólo le encomiendan realizar encuestas. La presidencia de Ortega le quitó lo forestal y los servicios fitosanitarios. Ambas dependencias eran como la columna vertebral del entonces Magfor. Además una fuente importantísima de ingresos. Sin embargo, ahora estas dos dependencias son manejadas directamente desde la presidencia de la república. Se imaginan por qué….

¿Quién le pone freno a esto?

El sector avícola nacional denunció nuevamente las enormes pérdidas que tuvo este año por el contrabando del huevo. Desde hace varios años, los líderes de este sector de la economía han venido pidiendo acciones del gobierno para proteger a los productores de este alimento básico, pero parece que nadie les pone mente. En los mercados y sobre todo en el Oriental, sigue operando—según se dice— un cartel de huevo y pollo. Realmente que no entendemos por qué no han podido o es que no quieren frenar esto.

Sexto Encuentro Ex Bank of America Managua

Ex funcionarios y colaboradores del Bank of America-Managua se reunieron por sexta vez en Managua en ocasión de la Navidad y el Año Nuevo. El encuentro se realizó el pasado sábado 10 de diciembre, y al mismo asistieron muchos de los que viven en Nicaragua y otros que llegaron desde el exterior como Donald Gómez; Sergio Jarquín y Marthamalia Ruiz de Jarquín; David Adalbert Johnson; Patricia Quintana Román y Alfredo (Billy Kirkland). Los felicitamos y deseamos que sigan cada año sumando más miembros de ese grupo. El Bank of America Managua Branch cerró operaciones en Nicaragua tras el triunfo de la revolución en 1979.