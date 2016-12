CST e INDEC critican políticas laborales y sociales del gobierno

*Sindicatos sandinistas mantienen su distancia del gobierno de Ortega y reclaman más “poder” para los trabajadores

*En el fondo, es un reflejo del conflicto entre el FNT del diputado Gustavo Porras y la “vieja guardia” del sindicalismo de la CST

* INDEC demandan al gobierno combatir la especulación con los precios del pollo, pan, y otros productos de la canasta básica

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

Marvin Pomares, presidente del Instituto de Defensa del Consumidor, demandó al ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, que aplique la ley e inicie “la lucha” contra la ola de especulaciones que ha impulsado los precios de importantes artículos de la canasta básica ahora en alza en los mercados del país.

Según el directivo de INDEC, los especuladores “andan sueltos” mientras el ministerio guarda silencio y no pone en ejecución la ley 842, ley de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, promulgada hace tres años y medio, ahora engavetada y sin la función para que fue creada.

Pomares citó el caso del trigo “que es donado por Rusia mientras el precio del pan subió este mes en todos los mercados”. Agregó que “la temporada navideña es pollo y pan”, aludiendo a que son dos componentes esenciales en las comidas dicembrinas.

Pidió al MIFIC “llamar al orden, llamar a los comerciantes y hablar con ellos para que no especulen con los precios”, recomendando que “una cosa es la libre competencia y otra la especulación que es sancionada” por la Ley 842.

Pomares dijo que el ministerio, que dirige Orlando Solórzano, “debería estar haciendo campañas públicas, el estado debe estar en campaña, así como la empresa privada para combatir la especulación”.

Este martes, Pomares viajará a la ciudad de Jinotega en donde le espera una asamblea “con la población” para estimularlos a tomar en sus manos la ley 842.

La legislación antes referida está en manos de la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (DIPRODEC), instancia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio creada por la Ley 842, “Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias”.

Pomares dijo que la oficina no ha podido poner en marcha la ley.

Sindicatos sandinistas critican al gobierno

Miguel Ruiz, secretario de la Central Sandinista de Trabajadores, denunció las actitudes del gobierno y del ministerio del Trabajo que afectan a los obreros y empleados del país.

Ruiz hizo un balance de la actitud sindical del año y dijo que hay “desafíos grandes pendientes” para el próximo año como “tener más empleo y de mejor calidad” en Nicaragua.

Mencionó que el “principal avance de los trabajadores es la estabilidad laboral” pero que “hay crecientes peligros para los obreros” como la falta de “mejores salarios para los trabajadores”.

Ruiz dijo que falta “respeto a los derechos laborales en la ciudad y en el campo” y el bloqueo a los sindicatos “que están prohibidos en empresas como los Palí y la Unión”.

El dirigente sindical sandinista incluyó en este balance la demanda por una mejor salud y seguridad social para los trabajadores “y mejorar la atención en las clínicas médico previsionales”.

Crecer el número de asegurados, iniciar el diálogo social, “que es de rango constitucional, que se haga efectivo”, indicó Ruiz.

Éste llamó a instalar las “mesas tripartitas para discutir los problemas nacionales” así como otros desafíos, como “la falta de capacitación técnica profesional… la aplicación del Código Procesal Laboral en función de repartir justicia, como lo dice el Código”.

En el fondo este es un episodio mas del enfrentamiento entre el FNT de Gustavo Porras, allegado a la presidencia, y los sindicalistas de la “vieja guardia” de la Central Sandinista de los Trabajadores.

La obligación de educar en materia de consumo

El reglamento de la ley 842 establece la obligación del MIFIC de fomentar la educación en materia de consumo, lo que reclamó ayer el presidente de INDEC.

A continuación, un extracto del reglamento Decreto No. 36-2013, aprobado el 10 de Octubre del 2013

Artículo 7. Finalidad de la educación en materia de consumo

La educación en materia de consumo tendrá por finalidad facilitar el desarrollo de las capacidades de las personas consumidoras y usuarias para elegir con libertad y responsabilidad los bienes y servicios que se ofertan en el mercado y proporcionarles una orientación sobre el consumo adecuado y racional de los bienes y servicios.

Artículo 8. Promoción de la cultura de consumo responsable

La DIPRODEC y los Entes Reguladores dentro del ámbito de su competencia, promoverán la cultura de consumo responsable y sostenible a través de capacitaciones, talleres, seminarios o mediante impresos, medios televisivos, radiales, internet y cualquier otro medio de comunicación de alcance nacional. Asimismo, difundirá información relacionada a los derechos que tienen las personas consumidoras y usuarias y la forma en que pueden hacerlos efectivos.

Artículo 9. Programas de educación

La DIPRODEC y los Entes Reguladores remitirán al Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de Universidades, la propuesta de los contenidos temáticos relativos al consumo responsable, y la protección y ejercicio de los derechos y deberes de las personas consumidoras y usuarias.