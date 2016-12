Agenda y Eventos del 14 de diciembre

8:00 a.m. COSEP invita a la presentación de Agenda COSEP 2020 “Por una Nicaragua Próspera y Democrática”. Lugar: Hotel Barceló Managua.

9:00 a.m. Sesión plenaria especial de otorgamiento de la Medalla de Honor en Oro de la Asamblea Nacional al Instituto Nacional Miguel Ramírez Goyena. Lugar: Hemiciclo, edificio “Mártires del 22 de enero de 1967”.

10:00 a.m. Sesión especial de la Asamblea Nacional en conmemoración a los 37 años de labor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Nicaragua. Lugar: Hemiciclo, Edificio “Mártires del 22 de enero de 1967”.

10:30 a.m. La Embajada de Rusia, el Teatro Nacional Rubén Darío y la Compañía Ballet de Nicaragua anuncian en conferencia de prensa los pormenores de la primera puesta completa en escena de El Cascanueces. Lugar: Lobby del Teatro Nacional RD.

2:00 p.m. Acto de clausura y graduación del curso de postgrado en Derecho Procesal Civil con Énfasis en Técnicas de Litigación Oral. Presiden: Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lugar: Auditorio Roberto González, UNAN-Managua.

4:00 p.m. La Universidad Hispanoamericana (UHISPAM) invita a la prensa a la XV graduación de 85 nuevos profesionales, de los cuales 73 egresan de la sede de Managua y 12 de la sede de Camoapa. Lugar: Hotel Holiday Inn- Managua.