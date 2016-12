La histórica manipulación de los campesinos

Por Hamlett

El 22 de enero de 1967, el fenómeno político de Fernando Agüero Rocha, candidato presidencial del Partido Conservador de Nicaragua, demostró el uso utilitario sempiterno dado a los campesinos, material para el uso y su posterior descarte.

Cuando Francisca Ramírez Torres, líder del movimiento anticanal interoceánico, nació en La Fonseca, Nueva Guinea, 10 de octubre de 1976, habían transcurrido nueve años de la masacre del 22 de enero en la plaza de la república, las avenidas Roosevelt y Bolívar, entre otras calles.

Un año antes, su padre abandonó a la familia y ella junto a su madre debieron echarse a tuto la carga de su casa. Mujer luchadora no solo superó el difícil desafío del hogar abandonado por el padre, sino que se abrió campo hasta llegar a ser una mujer finquera.

El año pasado declaró a un diario nacional que vive, junto a su esposa e hijos, de “varias entradas” producto de sus fincas, “una de 70 manzanas y una de 116. Son de mi familia y mis hijos. Todas las hemos comprado”. Con el trabajo tesonero de sus propiedades “tal vez nos pueden quedar unos 25,000 córdobas a la semana con todo y los transportes, porque somos varios”, declaró a ese medio.

Su historia es un referente del empuje de un sector del campesinado y productor que ha salido adelante en las últimas décadas, aunque la lucha ancestral por el acceso a la tierra no fue resuelto aún ni en la época de Somoza ni en la reforma agraria sandinista.

Cuando miles de campesinos bajaron de las montañas el 22 de enero de 1967 no solo fueron atraídos por la personalidad carismática de Fernando Agüero Rocha, sino que por sus demandas de cambios políticos y sobre todo socioeconómicos en el campo.

Abandonados

¿Qué ocurrió ese día? Un grupo de líderes irresponsables trataron de transformar una formidable manifestación del candidato conservador en una intentona de golpe a Somoza. El proyecto fue cocinado por la dirigencia verde pensando que podían sorprender al dictador, secuestrarlo o confinarlo en casa presidencial, mientras provocaban un levantamiento de la oficialidad de la Guardia Nacional para tratar de convencer a Estados Unidos de que había llegado el fin del somocismo.

El grupo dirigente que desde semanas atrás venía convocando a la marcha y pidiéndole a los campesinos que trajeran a Managua, consigo, “su morralito” -las armas que pudiesen tener- no tuvo el valor para dar, ellos por si mismos, el golpe. Necesitaban carne de cañón, dispuesta a fajarse contra quien sea por sus creencias, necesitaban a los campesinos y a sus morralitos.

Cuando los organizadores del acto de campaña electoral vieron el mar de sombreros en la plaza los llamaron a marchar sobre la Roosevelt sin decirles cuáles eran los planes. Algunos grupos estudiantiles disponían de riflitos calibre 22 y armas de cacería y con eso pretendieron dar el golpe.

El Gran Hotel

El resto ya es conocido, los dirigentes del Partido Conservador se refugiaron en el Gran Hotel, mientras el teniente Iván Allegret perforaba con las balas de alto poder de un tanque las paredes del hotel. Luego de que fracasara el intento de disuadir la marcha -con una potente manguera- surgió un disparo que hirió al teniente Sixto Pineda Castellón. Inmediatamente llegó el caos y la demencia criminal.

Después de la masacre, de la que nunca hubo una cifra de muertos, heridos o desaparecidos, el General Anastasio Somoza Debayle ganó las elecciones presidenciales del 5 de febrero de 1967. Agüero no cayó preso porque era el candidato presidencial, pero, Pedro Joaquín Chamorro y otros 30 dirigentes fueron a parar a la cárcel hasta que una amnistía del Congreso los liberó.

¿Quién pagó lo más caro de las consecuencias? Los campesinos y los trabajadores que siguieron a Agüero. ¿Qué hizo el otrora líder indiscutible de la oposición? Pactó un acuerdo y el 28 de marzo de 1971 firmó el “Kupia Kumi” con Somoza. Dos años después renunció, pero el pacto continuó con el relevo de Edmundo Paguaga Irías.

No fue el único caso

Antes de este amargo y doloroso episodio ocurrieron muchos otros en los que la carne de cañón fueron los campesinos. Desde William Walker hasta la fecha, la gente del campo ha sido usada por diferentes partidos y movimientos políticos sin restitución alguna ni solución a sus históricas demandas, el acceso a la tierra.

En los años 80, miles de campesinos se alzaron en armas contra la represión revolucionaria en el campo. Pronto hubo quien les pusiera un fusil en las manos y hasta algo de entrenamiento. Así, de nuevo, los hermanos fueron enfrentados en la guerra civil que debería dar vergüenza nacional levantar como un evento heroico. ¿Quién sigue considerando que mandar a pelear a niños de 16 años contra los campesinos fue parte de la liberación del país?

¿Y qué ocurrió con la mayoría de esos luchadores, de ambos lados, una vez que concluyó la guerra en la mesa de negociación de la OEA? Reconcentraron a los campesinos en zonas de las que salieron con las manos vacías porque sus antiguos jefes se llenaron los bolsillos y los dejaron sin nada.

Aún hoy en día, ellos siguen saliendo a la calle a pedir por las tierras prometidas, los títulos, el crédito y las herramientas de trabajo. Fueron usados para librar una guerra sangrienta y fratricida. Testigos hay miles.