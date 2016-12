Lecheros demandan más beligerancia al gobierno

*Cierran el 2016 con pérdidas a causa de la incapacidad para resolver el bloque hondureño a los lácteos nacionales

*Embajadora de Honduras solo abriga la “esperanza” de que el problema sea resuelto el próximo año

*Desplome de las ventas a Venezuela y los cierres de fronteras de Costa Rica, El Salvador y los hondureños golpean al sector productor más grande del país

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

El gremio de los lecheros agrupados en la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo, CANISLAC, informó que cerrarán el 2016 con importantes pérdidas a causa de la pérdida de importantes mercados extranjeros y por “la falta de beligerancia” del gobierno en la solución del cierre de fronteras de Honduras a la carne y la leche nicaragüense.

Un repunte en los precios internacionales acolchonó el desplome del sector, pero no fue suficiente para impedir que se registraran pérdidas importantes.

Wílmer Fernández, presidente de Canislac, dijo que las exportaciones del líquido sumarán al concluir el año unos $175 millones de dólares, una cifra menor cuando se le compara con los $203 millones de dólares que vendieron al exterior en 2015.

El sector finquero incrementó su producción en un 10% pero el exceso de leche apenas fue absorbido por un aumento en el consumo interno. En cambio, el sector fue afectado principalmente por el cierre del mercado venezolano, los conflictos con Costa Rica, las trabas a la exportación de queso a El Salvador y la clausura del mercado hondureño, situación, esta última que se mantiene.

Según Fernández las exportaciones cayeron un 17% en monto de ventas y un 34% en cuanto a volumen.

“Nosotros el año pasado exportamos 203 millones de dólares, y este año posiblemente estaríamos llegando a los $180 millones, que es el reflejo de 17% menos en cuanto a su valor”, agregó el presidente de la Cámara Nicaragüense de Lácteos.

El dirigente empresarial dijo que a las trabas de exportación hay que sumar el aumento en los costos por las condiciones climáticas y la falta de carreteras y caminos adecuados para sacar la leche desde las fincas.

Falta beligerancia



Wilmer Fernández acusó al gobierno de “falta de beligerancia” para resolver el conflicto con Honduras. Según el informante, los hondureños no tienen argumentos técnicos o de reglamentos de la integración para sostener su posición.“Ellos han condicionado la apertura del mercado a la leche nicaragüense a cambio de que dejemos entrar huevo hondureño”, agregó Fernández, quien recordó que hay un grave problema fitosanitario porque el país vecino del norte continúa en la lista de países afectados por enfermedades con la Newcastle.Una entrada masiva de huevos hondureños, agregó, es un peligro para las granjas nacionales.En tanto, la embajadora de Honduras en Nicaragua, Diana Valladares Mejía, aseguró tener esperanza de que el tema del bloqueo a la exportación de leche nicaragüenses hacia Honduras sea resuelto el próximo año.En declaraciones a los periodistas dijo que la próxima semana, durante la reunión del SICA en Managua, el Ministro de Economía de Honduras acompañará al Presidente Juan Orlando Hernández, y aprovechará para reunirse con el Ministro de Economía de Nicaragua para abordar el tema.El tema está sobre la mesa “y estoy segura que se abordará este tema y se buscará una solución viable”. La diplomática hondureña dijo que están a la espera de una repuesta de las autoridades nicaragüenses, a una propuesta de cronograma para realizar visitas a las instalaciones lecheras de Nicaragua para luego acceder a la certificación.“No es que no vamos a extender la certificación, sino que surgió una restructuración con nuevos requisitos para certificar. Esa es nuestra propuesta, presentamos un calendario de visita y no hemos recibido respuesta, pro los problemas se van ir arreglando en el camino”, señaló.Las conversaciones de los ministros de economía de ambos países avanzan, la relación es muy buena, “yo pedí al presidente del Cosep, José Adán Aguerri una reunión para formar una mesa de negociación con empresarios de ambos países y tratar este tema”, manifestó Diana Valladares Mejía.Dos de los temas que el gobierno no resolvió en el 2016 están vinculados directamente con la producción y la mejoría del sector agropecuario, muy golpeado después de dos años de sequías.Este año, los ganaderos, mataderos industriales y exportadores de leche se quejaron de sufrir pérdidas por los cierres de mercados, en Costa Rica, El Salvador y Honduras. Los mecanismos y reglamentos de la integración centroamericana simplemente no funcionan.El gobierno sandinista se ha negado a activar el mecanismo de solución de controversias de Centroamérica para resolver las trabas al comercio de la leche y la carne.Nicaragua encontró desde 2010 un buen mercado para la carne en Honduras, que paga mejores precios que los mataderos nacionales.Los ganaderos colocaron hasta el año pasado un promedio anual, y creciente, de aproximadamente US$25 millones en carne y reses en pie.Las plantas procesadoras de leche colocaban unos US$15 millones al año en Honduras, dijeron fuentes del sector.Honduras ha dejado de certificar a “las plantas de productos lácteos no han podido exportar porque no recibieron la certificación” desde hace algunos años.Incluso “a una planta que ya exportaba a Honduras se le canceló la certificación” denunció Canicarne esta semana.