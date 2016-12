Asamblea Nacional cierra sesiones hoy tras un quinquenio turbulento

*Diputados alistan sus escaños

La Asamblea Nacional concluirá su período quinquenal, este jueves 15 de diciembre, con una sesión plenaria, en la que harán el cierre del 2016 y del período de cinco años, en el que falleció su presidente, el dirigente histórico del sandinismo René Núñez Téllez.

La junta directiva y la mayoría de diputados de la Asamblea Nacional están dedicando sus últimas horas de trabajo en el parlamento a alistar sus escaños. Casi la mitad de los diputados sandinistas no repetirán y casi toda la bancada del PLI.

En la sesión plenaria de ayer se notó el “ánimo” de muchos de estos diputados que lucen como que ya no quieren ni llegar. No solo concluye el año legislativo, sino que el quinquenio. Las últimas sesiones plenarias son esta semana, si no hay cambios, debido a que oficialmente los empleados del estado salen de vacaciones dentro de una semana.

Nada parece que alterará la salida puntual de los diputados, aunque una parte del personal de la Asamblea Nacional tendrá que cumplir otras tareas.

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional celebró ayer la última reunión del año 2016, creando un “curso de inducción legislativa” con el que recibirán a los nuevos diputados, después del 9 de enero de 2017.

Según la directiva el curso será “una herramienta para los nuevos diputados que asuman sus funciones para el período legislativo 2017-2021”.

La diputada Iris Montenegro, presidenta por la ley de la Asamblea Nacional, declaró a la prensa que “la nueva junta directiva del próximo año deberá garantizar la ejecución de ese curso, para que los diputados y diputadas de manera obligatoria lo reciban y puedan tener un desempeño eficiente a partir del conocimiento de todo lo que es la Asamblea Nacional, sus valores, misión, visión, los principios que rigen el trabajo legislativo y desde luego que tengan un amplio dominio de nuestra Ley orgánica”.

Montenegro anunció que, en la última reunión de la directiva, que también estrenará nuevas caras en 2017, aprobaron el informe de la ejecución presupuestaria de este Poder del Estado, del 2016.

Según la diputada sandinista, el parlamento, hasta ayer, había ejecutado el 98% del presupuesto asignado. Y sobre lo pendiente agregó que “el 2% son aspectos que ya están comprometidos en este año y que está en el proceso de concluir a ejecutarse ahorita en el mes de diciembre”.

La junta directiva tiene aún un asunto pendiente que resolverá el próximo cinco de enero cuando se vean las caras por última vez: aprobar la Política Ambiental de la Asamblea Nacional.

Para el 9 de enero está prevista la elección de la primera junta directiva del siguiente quinquenio.

Cierran aprobando

préstamos millonarios

La cuarta sesión ordinaria de la XXXII Legislatura de la Asamblea Nacional, que continúa este miércoles, está cerrando el año con la aproximación de una masiva y multimillonaria cartera de préstamos.

Ayer dijeron sí al contrato de préstamo No. 2182, suscrito el 1 de noviembre pasado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de 70 millones 450 mil dólares, el que será ejecutado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

Con estos fondos serán financiados parcialmente la pavimentación de cuatro tramos de camino entre La Paz Centro y el Empalme Puerto Sandino (15.48 km de longitud), el empalme El Regadío-San Juan de Limay (29.29 km), Las Vueltas-Las Cruces (10.78 km) y El Jícaro-Murra )17.61 km) en total, 73.16 kilómetros de longitud.

El tramo de La Paz Centro-Empalme Puerto Sandino será hecho con concreto hidráulico, tramo y de adoquín de concreto en los tres restantes. El préstamo fue aprobado en lo general con 74 votos a favor, 1 en contra, 0 abstención, 2 presentes.

Un segundo contrato de préstamo, el No. 3811/BL-NI, firmado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno por un monto de 87 millones de dólares, será usado para mejorar las condiciones de infraestructura de transporte en zonas rurales del país con alta incidencia de pobreza facilitando la integración de las zonas productivas a las áreas de consumo y el acceso de la población a dichos lugares.